Названы причины образования задиров в цилиндрах мотора

Эксперт Тимашов назвал 4 причины появления задиров в цилиндрах двигателя

Появление задиров на стенках цилиндров оборачивается падением компрессии и, как следствие, серьезными тратами на восстановление мотора. Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов перечислил основные сценарии, при которых возникает эта неисправность.

Первым делом эксперт указал на масляное голодание – ситуацию, когда уровень смазки в двигателе опускается до критической отметки. Без достаточного количества масла трущиеся детали перегреваются и меняют геометрию, а на поверхности цилиндров формируются глубокие царапины. «Чтобы избежать этого, необходимо проверять уровень масла каждые 500 км пробега и менять его не реже чем через 10 тыс. километров», – пояснил Тимашов.

Вторая причина – разрушение катализатора. К этому, по словам специалиста, приводит либо плохое топливо, либо проблемы с системой зажигания: сбоят свечи или катушки. В таких условиях горючее не сгорает полностью и добирается до раскаленного катализатора. Тот начинает сыпаться, и его твердые фрагменты действуют как абразив, оставляя на стенках цилиндров заметные борозды.

Кстати, топливо само по себе тоже может стать источником беды. Если октановое число не соответствует требованиям мотора, смесь воспламеняется слишком рано, и в цилиндрах появляются повреждения.

Четвертым фактором Тимашов назвал перегрев силового агрегата. При превышении нормальной рабочей температуры масло перестает выполнять свои функции: оно разжижается и уже не создает на стенках цилиндров ту самую защитную пленку. Итог предсказуем – поршни непосредственно контактируют с поверхностью, царапая металл.

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