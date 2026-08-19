Машина вернулась из отпуска: какое обслуживание провести

Эксперт Архипов рассказал, что нужно сделать с авто после дальних поездок

Несколько тысяч километров за отпуск иногда дают автомобилю нагрузку, сопоставимую с несколькими месяцами городской эксплуатации. Поэтому после возвращения стоит провести небольшой техосмотр перед осенней эксплуатацией, рассказал руководитель сервисного направления компании «Рольф» Никита Архипов.

Моторное масло и система охлаждения

Начать стоит с моторного масла. Длительная езда по шоссе сама по себе не обязывает менять смазку раньше срока. Напротив, равномерное движение на прогретом моторе нередко менее вредно для масла, чем постоянные короткие поездки по городу. Другое дело, если автомобиль часами шел на высокой скорости, тащил прицеп, карабкался по горным серпантинам или стоял в пробках под палящим солнцем. В таких случаях после возвращения проверьте уровень масла и убедитесь, что расход не вырос. А если до планового ТО осталось немного, разумнее не тянуть с заменой.

Система охлаждения – следующая точка контроля. В жару мотор, турбина, кондиционер и автоматическая коробка испытывают повышенную тепловую нагрузку. Уровень антифриза проверяется только на полностью остывшем двигателе. Заодно осматриваются патрубки, расширительный бачок и все стыки. Высыхая, антифриз оставляет белый, розовый или цветной налет – это может быть признаком небольшой утечки, которая пока не отразилась на уровне жидкости.

После жаркой трассы стоит заглянуть и в пакет радиаторов. Они постепенно забиваются насекомыми, тополиным пухом, песком и пылью с дороги, из-за чего теплообмен ухудшается. В городе проблема может не всплыть до осени, когда вентилятор вдруг включится на высоких оборотах или температура поползет вверх в пробке. Мыть радиаторы аппаратом высокого давления с близкого расстояния нельзя – сильная струя легко гнет тонкие алюминиевые соты. При сильном загрязнении лучше довериться профессиональной очистке.

Фильтры и шины после дороги

Воздушный фильтр двигателя особенно критичен после грунтовок и пыльных дорог. Забитый элемент увеличивает сопротивление на впуске, но современная электроника частично компенсирует изменение потока, поэтому водитель может долго ничего не замечать. Достаточно снять фильтр и посмотреть его на просвет. Если загрязнение сильное, фильтрующий элемент лучше заменить. Продувать бумажный фильтр мощной струей сжатого воздуха не стоит – так легко повредить структуру материала.

Салонный фильтр набирает не меньше грязи. Через несколько тысяч километров в нем скапливаются насекомые, пыльца и дорожная пыль. Слабый поток воздуха из дефлекторов часто списывают на неисправный кондиционер, хотя на деле виноват забитый фильтр. Появился неприятный запах после поездки? Тогда дополнительно проверяют дренаж испарителя и состояние вентиляции.

Отдельного внимания требуют шины. Давление проверяется на холодных колесах и приводится к значениям, которые рекомендует производитель. Перед отпуском давление нередко завышают с учетом полной загрузки, а после разгрузки забывают вернуть к обычным параметрам.

Сам протектор тоже нужно осмотреть. Порезы, грыжи, застрявшие предметы и локальный износ появляются после разбитых дорог. Если внутренняя или наружная часть протектора стерта неравномерно, это иногда указывает на нарушение углов установки колес. Машина начала тянуть в сторону, изменилось положение руля, появилась вибрация на скорости? Тогда стоит проверить колеса, подвеску и развал-схождение.

Подвеска, тормоза и днище

Разбитые дороги дают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые наконечники и ступичные подшипники. После возвращения полезно прислушаться к автомобилю. Стук на мелких неровностях, новый гул, раскачивание кузова или изменение поведения в поворотах – повод для диагностики ходовой.

Тормозная система особенно страдает после горных маршрутов. Длительные спуски сильно нагревают диски и колодки. После перегрева на дисках иногда появляются зоны изменения цвета, а колодки могут частично потерять фрикционные свойства. Вибрация при торможении, изменившееся усилие на педали или ухудшившееся замедление – с этим лучше не ограничиваться визуальным осмотром. В сервисе проверят колодки, диски, направляющие суппортов и тормозную жидкость.

Саму тормозную жидкость менять после каждого путешествия не нужно. Но если срок ее обслуживания подходит, поездка в горы – дополнительный аргумент не откладывать замену. Жидкость гигроскопична, она постепенно накапливает влагу, из-за чего температура кипения снижается. При интенсивном торможении старая жидкость быстрее достигает опасной температуры.

Стоит заглянуть и под автомобиль. Грунтовые дороги и плохой асфальт могут повредить защиту двигателя, пластиковые пыльники, элементы выпускной системы и теплозащитные экраны. Даже небольшой удар иногда лишь деформирует защиту, но после возвращения она начинает касаться картера или выхлопа и становится источником постороннего шума.

Если во время отпуска машина преодолевала глубокие лужи или броды, список проверок расширяется. Вода способна попасть в разъемы, сапуны агрегатов и ступичные узлы. Внедорожникам после серьезных водных препятствий имеет смысл проверить масла в трансмиссии. Эмульсия в редукторе или раздаточной коробке требует замены жидкости.

Кузов, коррозия и плановое ТО

После мойки автомобиля полезно отдельно очистить колесные арки и днище от песка, соли с приморских дорог, глины и растительных остатков. Влага долго удерживается внутри таких загрязнений и создает хорошие условия для коррозии. Особенно внимательно осматриваются сколы на капоте, крыше, порогах и передних кромках колесных арок. Небольшое повреждение лакокрасочного покрытия проще обработать сейчас, чем обнаружить на его месте очаг коррозии после зимы.

Стоит взглянуть и на общий пробег. Отпуск легко добавляет автомобилю 3-5 тысяч километров и незаметно приближает регламентное обслуживание.

Масло, свечи, приводные ремни, трансмиссионные жидкости и прочие расходники правильнее считать по фактическому пробегу, а не по дате в календаре. Тогда машина войдет в осень уже после всех проверок, а не потащит отпускные нагрузки в сезон дождей и первых холодов.

О том, как ведут себя продавцы подержанных машин, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!