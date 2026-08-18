Автокомпоненты и СТО: что меняется на российском рынке

В рамках деловой программы выставки «ИнтерАвтоМеханика» прошла пленарная дискуссия «Автокомпонентная отрасль и СТО в современных условиях российского рынка: стратегии адаптации, технологические вызовы и новые точки роста».

Модератором дискуссии выступил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Вместе с представителями автопроизводителей, автокомпонентной отрасли, дилерского сообщества, СТО и финансового сектора эксперты обсудили, как меняется российский авторынок и с какими вызовами сервисному бизнесу предстоит работать в 2026–2027 годах.

Отдельно поговорили о влиянии налоговой реформы на конкуренцию между дилерскими и независимыми СТО. По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, изменения сильнее всего сказались на небольших станциях: часть из них потеряла прежнее налоговое преимущество. В результате выросла себестоимость работы, а вместе с ней и цены для клиентов.

Подщеколдин также отметил, что дилерская накрутка не является основной причиной роста цен на автомобили. По его словам, максимальная наценка дилера на машину составляет около 5%, а на запчасти — 15–20%.

РОАД предлагает создать рабочую группу по развитию автомобильной отрасли. Среди предложений также прозвучала идея о возвращении отдельного государственного органа, который отвечал бы за развитие автопрома.

На пленарной дискуссии также обсудили структуру российского автопарка и перспективы сервисного сегмента, производство автокомпонентов и локализацию запчастей, особенности работы с китайским автопарком и дефицит технической информации, развитие электромобилей и гибридов, перспективы газомоторного транспорта, трансформацию дилерских сетей, финансирование автосервисов в условиях дорогого кредитования и влияние маркетплейсов и тренда «со своими запчастями» на доходность СТО.