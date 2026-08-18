Популярный в РФ кроссовер станет надежнее и дешевле

Belgee X50 обзавелся атмосферным двигателем в паре с классическим автоматом

Кроссовер Belgee X50 получил новый силовой агрегат: это связка атмосферного мотора 1.5 (122 л.с., 152 Нм) в паре с 6-ступенчатым гидроавтоматом.

Напомним, Belgee X50 является копией дорестайлингового Geely Coolray, выпускающейся на белорусском заводе «Белджи», и ранее такие машины комплектовались лишь трехцилиндровым 1,5-литровым турбомотором (150 л.с. 255 Нм) в связке с «мокрым» 7-ступенчатым роботом. Весной 2026 года вышла обновленная версия кроссовера – Belgee X50+, и у нее турбомотор того же литража уже четырехцилиндровый. А сейчас вернулся «обычный» Belgee X50, но тоже с другим силовым агрегатом.

Belgee X50

Новая, более «спокойная» пара движок/коробка досталась кроссоверу от седана Belgee S50, являющегося, в свою очередь клоном Geely Emgrand. По идее, такое обновление должно сделать Belgee X50 более доступной альтернативой Belgee X50+, имеющему большую мощность и обновленный дизайн.

По данным производителя, расход бензина в смешанном цикле у Belgee X50 с новым силовым агрегатом составляет 7 л/100 км. Подробные комплектации и цены пока не разглашают, он на официальном сайте уже можно оформить предварительный запрос, выбрав удобный для покупки дилерский центр.

Ранее «За рулем» упомянул Belgee X50 в списке самых доступных некитайских (ну, формально) кроссоверов в РФ.