Belgee X50+ или Geely Coolray — что выгоднее брать?

«За рулем» сравнил Geely Coolray и Belgee X50+ по комплектациям и ценам

В России растет спрос на Geely Coolray, но до былой популярности кроссовер недотягивает, и очень серьезно.

Об этом сообщает источник со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо». Автор заметки пишет, что в мае 2026 года продажи Coolray в РФ составили 275 единиц, а в июне выросли до 412. Правда, тут стоит учитывать, что перезапуск Кулрея на российском рынке случился совсем недавно, 21 мая – и майские результаты продаж считать релевантными можно лишь с большой натяжкой. Как и считать июньские серьезным ростом.

Geely Coolray

Для сравнения, по данным аналитического агентства «Автостат», аналог китайского кроссовера, белорусский Belgee X50+, в июне разошелся тиражом 2681 экземпляр, войдя в топ-10 бестселлеров российского авторынка.

Belgee X50+

При этом, если Coolray сейчас стоит 2 894 990 рублей (на 5 тысяч дороже, чем в момент рестарта) и предлагается в единственной комплектации и трех цветах (два из них добавили лишь по прошествии времени), то Belgee X50+ имеет шесть вариантов окраски кузова и четыре уровня оснащения, причем базовый доступен за 2 319 990 рублей, а максимальный – за 2 779 990 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что Belgee X50+ получит цифровые приборы от белорусского холдинга «Горизонт».