Помните телевизоры «Горизонт»? Теперь вместо них делают электронику для авто!

Belgee X50+ получит цифровые приборы от белорусского холдинга «Горизонт»

Завод « Белджи» и белорусский холдинг «Горизонт» подписали соглашение о сотрудничестве по ключевым элементам цифровой архитектуры автомобилей.

Речь идет о производстве на одном из предприятий холдинга цифровых панелей приборов, мультимедийных дисплеев и блоков управления – и поставках этих узлов на конвейер «Белджи». На самых первых порах комплектоваться ими будет обновленная модель компакт-кроссовера – Belgee X50+. Старт серийного производства локализованных в РБ компонентов намечен на 2027 год.

Приборная панель и мультимедийный центр Belgee X50+

Напомним, Belgee X50+ – это белорусский клон Geely Coolray первого поколения. Кроме него, «Белджи» выпускает Belgee S50 (Geely Preface), Belgee X70 (Geely Atlas Pro) и Belgee X80 PHEV (Geely Galaxy Starship 7). Большая часть продукции (кроме последней модели) поставляется в Россию.

«Горизонт» – марка, история которой берет начало в СССР 1940-х годов. В постсоветский период предприятие было реорганизовано в холдинг. В 2025 году компания запустила производство телевизоров с использованием ИИ. Сейчас «Горизонт» выпускает по полному циклу телевизоры, ноутбуки, планшеты, микроволновые печи, газовые плиты, водонагреватели, мониторы, светодиодные лампы, автокомпоненты и другую технику.

Ранее «За рулем» рассказал, почему прежний Belgee X50 покинул РФ.