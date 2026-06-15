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Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max — тест в цифрах

Опубликован технический справочник популярных недорогих кроссоверов

Подробный сравнительный тест кроссоверов Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max – по этой ссылке.

Прообраз

Geely Coolray, послуживший основой для Belgee X50+, после менее чем годового отсутствия в России, снова стали продавать. Причем абсолютно в том же виде, что и белорусский кроссовер – отличается только эмблемами да нюансами в салоне: сиденья обтянуты обычной экокожей вместо перфорированной, а медиасистема помимо Apple CarPlay поддерживает и Android Auto. Но цены на Geely выше, чем на Belgee, – примерно на 214 тысяч рублей.

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Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max
Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max

Данные производителей

Belgee X50+

Changan CS35 Max

Haval Jolion

Разгон 0–100 км/ч, с

9,2

7,9

9,1

Макс. скорость, км/ч

195

180

190

Снаряженная / полная масса, кг

1445 / 1760

1465 / 1765

1655 / 2000

Тип, компоновка и расположение двигателя

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

Рабочий объем, см³

1499

1494

1499

Макс. мощность, л. с./об/мин

147 / 5500

147 / 5500

150 / 5500–6000

Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин

270/2000–3500

280/1500–3700

270 / 1500–3600

Трансмиссия

передний привод, Р7

передний привод, Р7

полный привод, Р7

Шины

215/55 R18

225/55 R18

225/55 R18

Топливо / запас топлива, л

АИ-95 / 45

АИ-92...95 / 51

АИ-92...95 / 55

Расход топлива: город / загород / смешанный цикл, л/100 км

8,3 / 5,5 / 6,5

н. д. / н. д. / 7,8

н. д.  /н. д. / 7,6

Геометрическая проходимость

Belgee X50+

Changan CS35 Max

Haval Jolion

Просвет, мм

a

190

175

170

b

190

220

185

c

205

245

185

Угол

α

20,5°

20,5°

22,5°

β

21,0°

34,5°

30,5°

γ

16,5°

18,5°

15,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Belgee X50+

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

146

Changan CS35 Max

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

190

Haval Jolion

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

165

* Первое ТО проводится при 5000 км или 3 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X50+

Changan CS35 Max

Haval Jolion

Капот

100–125

90–100

110–130

Крыло переднее

100–110

95–130

 110–130

Крыло заднее

110–120

90–115

110–125

Дверь передняя

115–125

 105–115

115–125

Дверь задняя

110–120

110–130

100–120

Дверь багажника

110–125

90–110

105–115



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Экспертная оценка автомобилей

Модель

Belgee X50+

Changan CS35 Max

Haval Jolion

Место водителя

Сиденье

9

8

8

Органы управления

8

9

8

Обзор

8

8

9

Салон

Передняя часть

9

8

9

Задняя часть

8

9

8

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

Динамика

9

9

8

Тормоза

9

9

8

Управляемость

9

7

8

Комфорт

Шум

8

7

8

Плавность хода

8

7

9

Климат

9

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

9

9

9

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8 ,47

8,13

8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

  • Про главные автомобильные новинки лета 2026 «За рулем» рассказал в этой публикации.

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