Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max — тест в цифрах
Подробный сравнительный тест кроссоверов Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max – по этой ссылке.
Прообраз
Geely Coolray, послуживший основой для Belgee X50+, после менее чем годового отсутствия в России, снова стали продавать. Причем абсолютно в том же виде, что и белорусский кроссовер – отличается только эмблемами да нюансами в салоне: сиденья обтянуты обычной экокожей вместо перфорированной, а медиасистема помимо Apple CarPlay поддерживает и Android Auto. Но цены на Geely выше, чем на Belgee, – примерно на 214 тысяч рублей.
Данные производителей
Belgee X50+
Changan CS35 Max
Haval Jolion
Разгон 0–100 км/ч, с
9,2
7,9
9,1
Макс. скорость, км/ч
195
180
190
Снаряженная / полная масса, кг
1445 / 1760
1465 / 1765
1655 / 2000
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
Рабочий объем, см³
1499
1494
1499
Макс. мощность, л. с./об/мин
147 / 5500
147 / 5500
150 / 5500–6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин
270/2000–3500
280/1500–3700
270 / 1500–3600
Трансмиссия
передний привод, Р7
передний привод, Р7
полный привод, Р7
Шины
215/55 R18
225/55 R18
225/55 R18
Топливо / запас топлива, л
АИ-95 / 45
АИ-92...95 / 51
АИ-92...95 / 55
Расход топлива: город / загород / смешанный цикл, л/100 км
8,3 / 5,5 / 6,5
н. д. / н. д. / 7,8
н. д. /н. д. / 7,6
Геометрическая проходимость
Belgee X50+
Changan CS35 Max
Haval Jolion
Просвет, мм
a
190
175
170
b
190
220
185
c
205
245
185
Угол
α
20,5°
20,5°
22,5°
β
21,0°
34,5°
30,5°
γ
16,5°
18,5°
15,5°
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Belgee X50+
10 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
146
Changan CS35 Max
10 000 км* или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
190
Haval Jolion
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 100 000 км
165
* Первое ТО проводится при 5000 км или 3 месяцах.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Belgee X50+
Changan CS35 Max
Haval Jolion
Капот
100–125
90–100
110–130
Крыло переднее
100–110
95–130
110–130
Крыло заднее
110–120
90–115
110–125
Дверь передняя
115–125
105–115
115–125
Дверь задняя
110–120
110–130
100–120
Дверь багажника
110–125
90–110
105–115
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Belgee X50+
Changan CS35 Max
Haval Jolion
Место водителя
Сиденье
9
8
8
Органы управления
8
9
8
Обзор
8
8
9
Салон
Передняя часть
9
8
9
Задняя часть
8
9
8
Багажник
8
8
9
Ходовые качества
Динамика
9
9
8
Тормоза
9
9
8
Управляемость
9
7
8
Комфорт
Шум
8
7
8
Плавность хода
8
7
9
Климат
9
8
9
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
8
8
8
Сервис
9
9
9
Эксплуатация
8
8
8
Общая оценка
8 ,47
8,13
8,40
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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