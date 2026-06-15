Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max — тест в цифрах

Опубликован технический справочник популярных недорогих кроссоверов

Подробный сравнительный тест кроссоверов Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max – по этой ссылке.

Прообраз

Geely Coolray, послуживший основой для Belgee X50+, после менее чем годового отсутствия в России, снова стали продавать. Причем абсолютно в том же виде, что и белорусский кроссовер – отличается только эмблемами да нюансами в салоне: сиденья обтянуты обычной экокожей вместо перфорированной, а медиасистема помимо Apple CarPlay поддерживает и Android Auto. Но цены на Geely выше, чем на Belgee, – примерно на 214 тысяч рублей.

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Belgee X50+, Haval Jolion, Changan CS35 Max

Данные производителей

Belgee X50+ Changan CS35 Max Haval Jolion Разгон 0–100 км/ч, с 9,2 7,9 9,1 Макс. скорость, км/ч 195 180 190 Снаряженная / полная масса, кг 1445 / 1760 1465 / 1765 1655 / 2000 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно Рабочий объем, см³ 1499 1494 1499 Макс. мощность, л. с./об/мин 147 / 5500 147 / 5500 150 / 5500–6000 Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин 270/2000–3500 280/1500–3700 270 / 1500–3600 Трансмиссия передний привод, Р7 передний привод, Р7 полный привод, Р7 Шины 215/55 R18 225/55 R18 225/55 R18 Топливо / запас топлива, л АИ-95 / 45 АИ-92...95 / 51 АИ-92...95 / 55 Расход топлива: город / загород / смешанный цикл, л/100 км 8,3 / 5,5 / 6,5 н. д. / н. д. / 7,8 н. д. /н. д. / 7,6

Геометрическая проходимость

Belgee X50+ Changan CS35 Max Haval Jolion Просвет, мм a 190 175 170 b 190 220 185 c 205 245 185 Угол α 20,5° 20,5° 22,5° β 21,0° 34,5° 30,5° γ 16,5° 18,5° 15,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Belgee X50+ 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 146 Changan CS35 Max 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 190 Haval Jolion 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 165

* Первое ТО проводится при 5000 км или 3 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X50+ Changan CS35 Max Haval Jolion Капот 100–125 90–100 110–130 Крыло переднее 100–110 95–130 110–130 Крыло заднее 110–120 90–115 110–125 Дверь передняя 115–125 105–115 115–125 Дверь задняя 110–120 110–130 100–120 Дверь багажника 110–125 90–110 105–115

Экспертная оценка автомобилей

Модель Belgee X50+ Changan CS35 Max Haval Jolion Место водителя Сиденье 9 8 8 Органы управления 8 9 8 Обзор 8 8 9 Салон Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 8 9 Ходовые качества Динамика 9 9 8 Тормоза 9 9 8 Управляемость 9 7 8 Комфорт Шум 8 7 8 Плавность хода 8 7 9 Климат 9 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 9 9 9 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8 ,47 8,13 8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Про главные автомобильные новинки лета 2026 «За рулем» рассказал в этой публикации.