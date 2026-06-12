Какие авто привезут нам летом 2026-го: главные новинки российского рынка

6 главных автомобильных новинок: Avatr 07, GAC S9, новое семейство Lada и запуск премиум–бренда Сенат

Вопреки прогнозам, авторынок России не рухнул. Судя по результатам последних недель, продажи держатся на прежнем уровне и даже слегка растут. Но, понятное дело, ассортимент меняется. Другая явная тенденция – курс на российскую сборку. За последние месяцы было заключено множество контрактов с новыми партнерами, так что в ближайшее время нас ожидает ряд интересных премьер. О самых важных из них читайте ниже.

Avatr 07

Сейчас в продаже у авторизованных дилеров присутствует только одна модель – Avatr 11. Но вскоре к ней должен добавиться более компактный купе-кроссовер – 07. Миниатюрным, однако, его не назовешь: длина кузова составляет немалые 4825 мм, а размер колесной базы – 2940 мм. Диаметр колес тоже недетский: 20 или 21 дюйм.

Как и старшая модель, на нашем рынке он будет доступен исключительно как последовательный подключаемый гибрид. В автомобиле установлена большая тяговая батарея (в зависимости от модификации емкость составляет 39 либо 52 кВт·ч). В начальном варианте отдача силовой установки составляет 314 л.с., в топовой – 492 л.с. Запас хода по китайскому циклу CLTC – 610-650 км.

Avatr 07. Характерная двухэтажная оптика давно стала особенностью автомобилей марки Avatr.

Changan UNI-V

Перед нами – не новая модель, а модернизация неплохо себя зарекомендовавшего лифтбека. Снаружи – новые бамперы и радиаторная решетка. На смену выкидным дверным ручкам пришли утопленные. Габаритная длина увеличилась до 4740 мм (плюс 60 мм), однако остальные параметры сохранены.

Ключевое техническое новшество – отказ от полуторалитрового турбомотора и робота в пользу двигателя 2.0 (235 л.с.) и 8-ступенчатого автомата. С новым силовым агрегатом и без того неплохая динамика стала еще лучше. Теперь на разгон до 100 км/ч уходит 6,8 с.

Специально для нашего рынка модель получила расширенный зимний пакет, в который входит обогрев ветрового стекла, руля и всех сидений, что делает эксплуатацию в холодную погоду более комфортной.

Changan UNI-V снабжен редким для сегмента активным задним спойлером – он автоматически поднимается при наборе скорости, увеличивая прижимную силу.

GAC S9

До сих пор топ-моделью марки в России был кроссовер GS8, но летом его с пьедестала должен потеснить более статусный S9. Габариты у «девятки» солиднее: длина кузова составляет 5060 мм, размер колесной базы – 2930 мм. Соответственно, этот кроссовер будет играть в одной лиге с Li L8 и Wey 07.

Салон обещает быть роскошным: все поверхности обтянуты кожей наппа. Но сколько будет этих сидений – пока молчок. В Китае S9 предлагается как с двумя, так и с тремя рядами кресел. В России автомобиль будет продаваться с обычной гибридной установкой. Однако по примеру младшего кроссовера S7, ради снижения налогового бремени для нас ее сделают последовательной. Это значит, что бензиновый двигатель 1.5 будет работать в режиме генератора. Мощность пары электромоторов составляет 340 л.с. Емкость тягового аккумулятора – 44,5 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 1019 км.

Двухцветная окраска для полноразмерных китайских кроссоверов стала нормой.

iCaur V27

Новый бренд iCaur объявил о старте продаж в России еще в январе, и поставки обещали начать через полгода. Соответственно, летом как раз и должен подоспеть.

Выглядит V27 кондово и брутально, но конструкция у него – кроссоверная. McPherson спереди и многорычажка сзади. Тип силовой установки – последовательный гибрид: бензиновый двигатель 1.5 напрямую с колесами не связан, а питает тяговый аккумулятор емкостью 34 кВт·ч. Суммарная отдача составляет 465 л.с. Разгон до 100 км/ч – 6,5 с, а запас хода – 1100 км.

Не знаю, как вам, а мне V27 изрядно напоминает классический Land Cruiser 70.

Lada SKM

АВТОВАЗ давно производит легковые автомобили, но теперь решено расширять гамму коммерческой техникой, под которую зарезервирован новый бренд – SKM. Первой его моделью станет М7. По сути, это хорошо знакомый китайский автобус Joylong, но адаптированный под наш рынок.

Инженеры внесли около 50 доработок. В частности, кузов М7 приобрел оцинковку, а второй и третий ряды сидений – дополнительное отопление. Как водится, интегрирована система ЭРА-ГЛОНАСС и телематика с голосовыми подсказками. По компоновке это классический цельнометаллический фургон грузопассажирского минивэна. Привод – задний. Под капотом – бензиновый атмосферник 2.0 (137 л.с., 194 Нм) и 5-ступенчатая механика. Задняя рессорная подвеска должна обеспечить устойчивость к высоким коммерческим нагрузкам.

Выпускаться M7 будет силами дочернего предприятия АВТОВАЗа – АО «ВИС-АВТО».

Сенат 900

Новый российский премиум-бренд Сенат был презентован в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Позиционироваться марка будет как престижная, но не такая люксовая, как Aurus. Полноценных иллюстраций пока нет, только фрагмент передней части, по которому можно определить, что за основу взят седан Hongqi H9.

Позиционируется Сенат 900 просто: не такой роскошный, как Aurus, но шикарнее, чем грядущая Волга С50.

Базовая модификация достанется нам с бензиновым двигателем V8 3.0 отдачей 326 л.с., которому ассистирует 8-ступенчатый автомат. Привод – полный, с управляемым вектором тяги. Уже в стандарте заявлена пневматическая подвеска. Выпускать Сенат 900 будут в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Toyota.

PS. На этом список новинок не заканчивается. Так, летом ожидается появление бренда Lepas (входит в периметр Chery). Кроме того, анонсирован запуск производства автомобилей Волга. Первое время будут предлагаться три модели – переоформленные Geely Atlas, Monjaro и Preface.

О том, как меняется стратегия китайского автопрома, «За рулем» уже писали.