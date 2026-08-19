В РФ введут балльную систему оценки локализации автоэлектроники

Правительство меняет 719–е постановление: автоэлектронику отнесут к радиоэлектронике, порог локализации составит 140 баллов

Правила признания автоэлектроники и компонентов российской продукцией готовятся к обновлению. Меняется 719-е постановление правительства, где описан порядок такой оценки. В документ собираются ввести балльную систему.

Как следует из пояснительной записки к проекту, балльная система нужна для оценки уровня локализации производства автомобильной электроники на территории РФ. Правда, в исходном фрагменте перечень направлений не раскрыт, но общий замысел ясен.

Сейчас аппаратура спутниковой навигации, алкозамки, технические устройства, а также датчики для колесных транспортных средств, тракторов и другой подвижной техники по действующей редакции 719-го постановления относятся к продукции автомобилестроения. Такая классификация мешает производителям включить эти изделия в единый реестр радиоэлектронной продукции. Значит, и меры поддержки для радиоэлектронной промышленности им не полагаются – например, субсидии из федерального бюджета.

Если поправки примут, перечисленную продукцию отнесут к разделу «продукция радиоэлектроники». По сути, это позволит производителям автоэлектроники подтверждать локализацию по правилам радиоэлектроники и претендовать на господдержку сектора.

Чтобы изделия признали российскими, нужно набрать не менее 140 баллов.

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