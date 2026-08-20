Кузовные детали для УАЗов начали выпускать на ЗМЗ
Компания «Соллерс» официально сообщила о старте серийного изготовления мелких штампованных элементов кузова. Эти детали рассчитаны на все без исключения модели автомобилей УАЗ.
Производство развернули на мощностях Заволжского филиала Ульяновского автозавода – он, кстати, входит в индустриальный парк ЗМЗ. Там уже запустили универсальные прессы с усилием до 100 тонн и линии автоматной штамповки.
До конца 2026 года планируется освоить выпуск свыше 650 наименований деталей. Годовой объем производства заявлен на уровне порядка 10 миллионов изделий.
Ранее «За рулем» рассказывал, что з авод Haval в Тульской области запустил вторую линию штамповки кузовных деталей.
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