В Россию привезли надежный кроссовер, который признали лучшим на рынке

В России в продаже появился кроссовер Honda CR-V по цене от 3,5 млн рублей

Honda CR-V шестого поколения снова всплыла на российских досках объявлений. Раньше этот кроссовер спорил за покупателя с Kia Sportage и Volkswagen Tiguan, а теперь его завозят «по-серому», причем чаще всего из Китая. Разброс ценников приличный, хотя сама машина за прошедшие годы не растеряла репутацию очень надежного автомобиля.

По сути, в Китае такой CR-V стоит от 185 900 юаней – это около 2,35 млн рублей по текущему курсу. У нас же просят минимум 3,5 млн рублей, и это без учета возможных сюрпризов с логистикой. Такую сумму за новый автомобиль указывают продавцы во Владивостоке, предлагая привезти его под заказ.

За 3 500 000 рублей заявлена комплектация Advanced. В нее входят кожаный салон с мульти-рулем, цифровая приборка, климат-контроль, адаптивный круиз, порты USB-C, бесключевой доступ с кнопкой запуска, камера заднего вида с парктроником и литые диски на 17 дюймов.

Между тем аналогичные предложения с ценником 3,6-3,8 млн рублей есть в Уссурийске, Омске, Находке и Москве. Если рассматривать заказ в Кемерово, Краснодаре, Казани, Воронеже, Перми, Санкт-Петербурге или Новосибирске, то стоимость вырастает до района 4 000 000 рублей.

Кстати, для сравнения: полноприводный Geely Atlas новым обойдется минимум в 3 909 990 рублей. Базовая версия Haval F7x стоит 3 599 000 рублей, а топовое исполнение 2026 модельного года – уже 3 999 000 рублей. То есть японец с параллельным импортом оказывается совсем не дороже свежих «китайцев», а иногда и дешевле.

Honda CR-V

Всего в продаже доступно больше сотни таких кроссоверов. Часть из них уже на складах: в Казани, например, полноприводный CR-V в богатой версии Premium продают за 3 970 000 рублей. У этой машины есть двухзонный климат, вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев заднего ряда, панорамная крыша, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, круговой обзор, адаптивный круиз, электропривод и обогрев зеркал, датчики света и дождя и многое другое.

Цены и комплектации кроссовера в РФ

В Москве новый Honda CR-V из наличия можно забрать за 3 990 000 рублей. В Новосибирске и Воронеже – за 4 100 000 рублей. А вот в Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Туле, Рязани, Нижнем Новгороде, Ижевске, Перми, Набережных Челнах, Чебоксарах, Кирове и некоторых других городах такие машины идут уже по более высоким ценникам.

Honda CR-V

Что касается техники, то подавляющее большинство предлагаемых CR-V шестого поколения оснащены 1,5-литровым турбомотором на 193 л.с. и вариатором. Хотя попадаются и гибриды последовательно-параллельного типа: там стоят 2,0-литровый атмосферник на 145-148 л.с. и 181-сильный тяговый электродвигатель. Суммарная отдача – 204 л.с. и 335 Н·м крутящего момента.

Напомним, эксперты портала iSeeCars признали Honda CR-V лучшим кроссовером 2026 года. В исследовании учитывались надежность, сохранение остаточной стоимости на вторичке и результаты краш-тестов. Модель заняла первое место среди 35 участников.

О том, сколько сейчас стоит новая неубиваемая Toyota, «За рулем» уже рассказывал.

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