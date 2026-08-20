Назван самый затратный вид ремонта у бюджетных китайских авто

Эксперт Родионов назвал три самых дорогих узла в ремонте китайских авто

В большинстве случаев в ремонте китайских машин дороже всего обходится автоматическая коробка передач. Такую закономерность обозначил Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Родионов объяснил, что самыми чувствительными к условиям эксплуатации оказываются бесступенчатые вариаторы и роботизированные коробки передач. В городе они работают мягко и экономично, но перегрев, грязное масло и резкие старты способны быстро вывести агрегат из строя. «Часто самой дорогой строкой в ремонте китайских иномарок оказывается автоматическая трансмиссия – прежде всего бесступенчатые вариаторы и роботизированные коробки передач. В городской эксплуатации такие агрегаты работают мягко и экономично, но очень чувствительны к перегреву, грязному маслу и резким стартам», – отметил эксперт.

На втором месте по затратам стоит двигатель. Турбированные моторы с непосредственным впрыском требовательны к качеству топлива и не прощают пропусков регламентного обслуживания. Если затянуть с заменой масла, уже на пробеге 30-100 тыс. км могут появиться задиры цилиндров, разрушиться вкладыши и отказать турбина. Полноценный капремонт такого агрегата с заменой поршневой, шлифовкой блока и турбокомпрессора обходится примерно в 250-400 тыс. рублей.

Замыкает тройку самых дорогих узлов кузов вместе с оптикой и электроникой. Порой даже легкое ДТП с заменой фар, датчиков и элементов рулевого управления выливается в 150-250 тыс. рублей. По сути, наибольшие расходы владельцу китайского автомобиля грозят именно с трех сторон: АКП, турбомотор и кузов.

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