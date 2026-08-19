Сколько в России поддельных автотоваров? Цифра удивит

Известия: доля контрафактных запчастей и автотоваров в РФ может достигать 40%

Свыше 50% россиян в 2026 году покупали некачественные товары для автомобиля, пишет источник со ссылкой на данные компании Rossko.

Из всех, кто сталкивался с контрафактом, 78,6% «попали» на моторные масла и прочие технические жидкости. На втором месте рейтинга подделок – различные фильтры, таковых по результатам исследования набирается аж 40,8%. Замыкают этот печальный топ-3 детали подвески с результатом 31,1% – то есть, обновляя подвеску, с контрафактом столкнулся практически каждый третий!

На четвертом и пятом местах – электронные компоненты (19,4%) и компоненты тормозных систем (12,6%).

Опрошенные изданием эксперты из числа участников рынка сообщили, что доля контрафакта среди продающихся в РФ запчастей может составлять 30-40%. Эксперты связывают широкую распространенность подделок с желанием автовладельцев сэкономить на обслуживании и выбрать дешевый аналог вместо оригинала. Как думаете, можно ли осуждать такое желание?

Ранее «За рулем» подробно расспросил эксперта по автокомпонентам о ситуации на рынке запчастей в РФ.