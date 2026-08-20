Новый седан Chery Arrizo 7 показали на официальных изображениях

Chery показала новый седан Arrizo 7

Китайский автопроизводитель опубликовал официальные снимки седана Chery Arrizo 7. Внешность машины теперь решена в духе более дорогой модели Arrizo 8 Pro, которая для России известна как Tenet A8. Живьем автомобиль впервые покажут на автосалоне в Чэнду.

Вообще-то, у Chery уже был автомобиль с таким индексом. Первое поколение Arrizo 7 вышло на китайский рынок в 2014 году. Его же в тот год привозили на Московский международный автосалон.

Конвейерная жизнь исходной «семерки» продлилась до 2018 года. Потом модель ненадолго ушла, а в 2021-м вернулась уже под суббрендом Kaiyi с именем E5 и заметно переработанной внешностью. Теперь настала очередь очередного перезапуска.

Премьера новой версии намечена на 21 августа. Площадкой для дебюта выбрали автомобильную выставку в Чэнду.

Chery Arrizo 7

История возрождений Chery Arrizo 7

В первые недели 2026 года в китайских соцсетях начали всплывать патентные эскизы некоего будущего седана Chery. Местные издания тогда предположили, что это и есть грядущий Arrizo 7. Судя по тем изображениям, машина походила на купеобразный Fulwin A9.

Роднили их похожая оптика, сглаженные линии корпуса и плавно ниспадающая крыша, переходящая в заднее стекло. Хотя передок и корма у автомобилей различались. Плюс у потенциального Arrizo 7 предполагались обычные наружные ручки дверей, а не утопленные заподлицо с кузовом.

Реальный серийный образец оказался не слишком близок к той патентной схеме. Спереди его оформили полностью по-новому, взяв за основу стиль Arrizo 8 Pro. Машина получила массивную шестиугольную радиаторную решетку и другой бампер.

Chery Arrizo 7

Какие агрегаты встанут под капот «семерки», пока не раскрывают. Вероятно, первые технические детали появятся уже после открытия выставки в Чэнду. Впрочем, по индексу можно понять, что по размерам Arrizo 7 будет уступать нынешнему Arrizo 8.

Седан Chery Arrizo 7: дизайн и сходство

Кстати, очень похожий автомобиль уже показывали в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне. Речь про выставочный экземпляр Chery Arrizo S.

Уже тогда специалисты отмечали, что машина выглядела скорее готовым серийным продуктом, чем концептом. У пекинского образца тоже была крупная шестиугольная решетка, а по углам переднего бампера располагались агрессивные воздуховоды. Так что, по всей видимости, именно концепт Arrizo S станет донором для возрожденного Arrizo 7.

Chery Arrizo 7

На том же мероприятии представители бренда уточнили, что Arrizo S получит двухлитровый турбомотор. Отдача агрегата – 261 л.с., крутящий момент – 400 Нм.

Помимо этого, за автономное управление будет отвечать комплекс Falcon Driver Assistance System. Машина сможет самостоятельно ездить по городу и трассам, а также парковаться без участия водителя.

Еще об одном обновленном седане надежной марки «За рулем» уже рассказал.

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