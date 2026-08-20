Водители 160 тыс. раз пополнили счет за парковку с помощью сайта «Миллион призов»

160 тыс. раз москвичи пополнили парковочный счет баллами «Миллион призов»

Парковочный счет в Москве пополняют не только деньгами. В приложении «Парковки России» с 2023 года работает опция перевода городских баллов программы лояльности «Миллион призов» на счет для оплаты стоянки. За это время водители использовали ее 160 тысяч раз, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С января по июль 2026 года автовладельцы пополнили парковочный счет баллами свыше 38 тысяч раз. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 33%. В июне, например, зафиксировали 7,3 тысячи таких операций.

Механика простая. Главное, чтобы профиль на mos.ru и учетная запись в мобильном приложении были привязаны к одному номеру телефона. Сами баллы начисляют за участие в электронных городских проектах. Дальше – зайти на сайт «Миллион призов», выбрать поощрение «Московский паркинг» и перевести баллы в парковочные. После этого ими можно оплачивать сессии в «Парковках России».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы, которые делают жизнь автомобилистов удобнее. Опция оплаты парковки с использованием городских баллов «Миллион призов» появилась 3 года назад. За это время водители воспользовались ею 160 тыс. раз. Интерес к ней стабильно растет: за первые 7 месяцев 2026 года количество пополнений увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

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