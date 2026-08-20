В России появится новый добротный внедорожник с высоким комфортом

Компания Rox анонсировала внедорожник Lava с расширенными off-road опциями

Мировая премьера нового внедорожника от бренда Rox пройдет в 2027 году, сообщила пресс-служба бренда.

Пока информации о новинке немного, но судя по всему, компания Rox Motor делает на нее большую ставку. Известно, что модель получит расширенный набор опций для бездорожья, усиленную ходовую часть и адаптированные под сложные дорожные условия электронные системы. При этом заявляется, что уровень комфорта останется на свойственном продуктам компании премиальном уровне.

«Rox Lava – это логичное развитие нашей линейки. Новая модель сохранит комфорт первого класса, но при этом будет более ориентирована на бездорожье», – сообщила Екатерина Зарубина, директор департамента продаж и развития дилерской сети в Sinomach Auto.

Сроки запуска нового Rox Lava в РФ пока не называются. Напомним, Rox Motor – это междунарожный концерн, которым владеют алюминиевый гигант Weiqiao Pioneering Group и частные инвесторы из ОАЭ. Марка представлена более чем в 30 странах, а производства есть в Китае (Шанхай), ОАЭ (Абу-Даби) и в России на калининградском «Автоторе». У нас собирают две модификации гибридных внедорожников: Rox 01 и его продвинутую версию Rox Adamas.

Ранее «За рулем» подробно рассказал об этих машинах.