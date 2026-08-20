Бамперы ломаются чаще всего: названы самые уязвимые детали машины при ДТП

Аналитики «Росгосстраха»: бамперы повреждаются в 29% ДТП, крылья — в 23% случаев

Сайт Pravda.Ru привел свежую статистику выплат по каско за 2026 год, собранная экспертами «Росгосстраха», в списке наиболее повреждаемых элементов кузова уверенно лидирует передний и задний бампер. Именно они принимают на себя основной удар и страдают почти в трети всех дорожных инцидентов – если быть точным, то в 29% столкновений.

Чуть реже, но тоже довольно часто, достается боковым частям кузова. Передние и задние крылья фигурируют в актах осмотра в 23% аварий, а вот тройку самых «популярных» жертв замыкает оптика – фары и задние фонари разбиваются в 17% случаев. Получается, что при любом контакте машины с препятствием в первую очередь страдают именно наружные панели и светотехника.

Впрочем, если учитывать не только столкновения, но и другие страховые случаи вроде града, падения веток или действий вандалов, картина слегка меняется. Доля поврежденных стекол в общем потоке обращений достигает 14%, хотя в чисто дорожных происшествиях они все же заметно уступают кузовным деталям.

Любопытная деталь: примерно в каждом шестом ДТП машина отделывается повреждением лишь одного элемента. Это дает водителю право оформить случай в упрощенном порядке – без вызова сотрудников ГИБДД и сбора справок. Достаточно, чтобы пострадал один кузовной элемент или одно стекло (за исключением крыши).

Владельцы более дорогих автомобилей могут рассчитывать на послабление. Если стоимость машины превышает 2,5 млн рублей, то допускается повреждение сразу двух соседних кузовных деталей – страховщик все равно примет документы без лишних бумаг.

Кстати, с июля этого года действуют новые правила подсчета средней цены запчастей и материалов при ремонте по ОСАГО. Методика изменилась: теперь иначе учитываются аналоги и некоторые категории деталей, что напрямую влияет на размер будущих компенсаций.

Кстати, о кузовных деталях: «За рулем» уже сообщал, что для УАЗов их начали выпускать на заводе ЗМЗ.

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