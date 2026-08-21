Импорт автомобилей из Китая побил рекорд 2024 года

Россия нарастила импорт китайских машин до максимума с ноября 2024 года

За июль 2026 года Россия импортировала из Китая легковых автомобилей на сумму 1,39 млрд долларов.

Это является максимальным показателем с ноября 2024 года, сообщает источник со ссылкой на данные таможенного управления Китая. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то в денежном выражении закупки китайских легковушек выросли на 15%, а по сравнению с июлем 2025 года рост составил 2,2 раза. Таким образом, в июле 2026-го Россия была самым крупным покупателем китайской автомобильной техники.

В тройку лидеров по этому показателю также вошли Великобритания, куда в июле ввезли китайских машин на 1,3 млрд долларов, и Бельгия с результатом 1,2 млрд долларов.

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