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BMW хочет отказаться от выпуска одного кроссовера

BMW может прекратить выпуск кроссовера XM

Похоже, флагманский электрифицированный кроссовер BMW XM доживает последние месяцы на конвейере. Automotive News сообщает, что баварцы всерьез задумались об отказе от этой модели, и причины такого решения вполне очевидны.

Спрос на XM оказался катастрофически низким с самого старта. За весь 2025 год по миру разошлось всего 7608 экземпляров – для сравнения, родстер Z4, который уже снят с производства, за тот же период умудрился найти больше покупателей. В первой половине 2026-го ситуация лишь усугубилась: реализация просела на 22,4%, остановившись на отметке 2816 машин.

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Особенно болезненным стал провал в США – рынке, который изначально считался для XM ключевым. В прошлом году американские дилеры продали лишь 1878 кроссоверов, что на 4,9% хуже предыдущего результата. В Китае картина и вовсе удручающая: BMW планировала, что на Поднебесную придется примерно 23% всех продаж модели, но местные покупатели ожиданий не оправдали, и именно это сейчас ставит под вопрос дальнейшее существование модели.

BMW XM
BMW XM

Косвенным подтверждением скорого ухода XM служит и отсутствие какой-либо работы над обновлением. Кроссовер выпускается уже около четырех лет, а шпионских фотографий тестовых прототипов рестайлинговой версии так и не появилось – обычно к этому моменту они уже мелькают в объективах папарацци. Такое затишье намекает: инженеры, скорее всего, не собираются тратить ресурсы на модернизацию и планомерно готовят модель к пенсии.

Официальных заявлений от компании пока не поступало. Если XM все же снимут с конвейера к концу десятилетия, он пополнит список моделей BMW, которые уже покинули или вот-вот покинут линейку, – вместе с Z4, 8 Series и электрическим i4. Между прочим, в довершение всех бед ранее BMW отозвала партию кроссоверов X3 из-за потенциально опасного дефекта рулевого управления.

BMW XM
BMW XM

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Источник:  Automotive News
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