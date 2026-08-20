Японские автомобили снова хлынули в Россию: июльский импорт побил рекорд года

Импорт японских авто в РФ вырос на 15% в июле 2026 года: Toyota, Honda и Nissan в лидерах

Почти 24 тысячи машин из Страны восходящего солнца пересекли границу в середине лета. Рост по сравнению с июнем – внушительные 15%, при этом динамика первого полугодия тоже радует: 138 760 экземпляров против прошлогодних показателей, где прибавка составила 8%. Такую статистику обнародовал Росстат, а детали публикует Pravda.Ru.

Тройка лидеров не меняется: Toyota, Honda и Nissan по-прежнему главные игроки на этом направлении. В июльских поставках Toyota заняла около 9 тысяч машин, Honda подтянулась с результатом чуть более 5 тысяч, а Nissan остановился в шаге от четырех тысяч.

Любопытная деталь: эти автомобили формируют почти три четверти всего российского импорта из Японии – конкретно 73,6%. В прошлом году взаимная торговля оценивалась в 16 млрд долларов, причем 70% этой суммы пришлось именно на машины и запчасти к ним.

Откуда такой ажиотаж? Эксперты указывают на устойчивый покупательский интерес к японским брендам, плюс свою роль сыграли отгрузки с китайского завода, который принадлежит японской компании.

Санкционные ограничения, судя по всему, не стали серьезным препятствием для автопрома Японии, который планомерно укрепляет позиции на нашем рынке. Июльский скачок на 15% – лишнее подтверждение того, что тренд на расширение поставок обретает устойчивый характер.

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