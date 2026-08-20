30 км за 22 года: что скрывает уникальный Land Cruiser из Абакана

Тойота Ленд Крузер 2004 года с пробегом 30 км и дизелем продается в Абакане (дорого!)

Настоящая находка для коллекционеров всплыла на рынке Абакана: там продают внедорожник Toyota Land Cruiser 2004 года, который за два с лишним десятилетия проехал всего 30 километров. Машину в максимальной комплектации с дизельным мотором оценили в 21 миллион рублей, и такая цена отнюдь не случайна. Подобные лоты, когда возраст машины переваливает за 20 лет, а одометр показывает почти нули, появляются настолько редко, что каждый из них становится событием для ценителей.

Под капотом этого экземпляра скрывается 4,2-литровый дизель, выдающий 131 лошадиную силу, в паре с механической коробкой передач. Как уточняет 110km.Ru, авто укомплектовано по максимуму – версия GX R2 включает полный привод, пакет блокировок, штатную лебедку и люк. Продавец уверяет, что машина была куплена у официального дилера в России еще в 2004 году и с тех пор фактически простояла без движения.

Вся история внедорожника прозрачна: лишь две регистрации в базе и один предыдущий владелец. Никаких ремонтов или тюнинга не производилось – все узлы родные и соответствуют записям в ПТС.

Честно говоря, минимальный пробег – это одновременно и плюс, и повод для внимательности. Специалисты советуют не обольщаться нулям на одометре: у машины, которая долго стояла, страдают резиновые уплотнители, пластик и ряд узлов. Возраст берет свое даже без активной эксплуатации, поэтому перед сделкой крайне желательна глубокая диагностика.

Стоит напомнить, что Land Cruiser десятого поколения, к которому относится этот экземпляр, давно заслужил репутацию эталона надежности среди внедорожников. В России эти машины обожают за способность переживать суровые зимы и разбитые дороги без серьезных поломок. И хотя с момента выпуска модели прошло больше двадцати лет, спрос на них на вторичном рынке остается стабильно высоким, а ликвидность – на уровне, которому позавидуют многие свежие кроссоверы.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о необычной Toyota для бездорожья.

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