Минус 1,3 млн рублей: какие автомобили в августе отдают со скидками

Восемь брендов дают скидки на автомобили в России в августе

Крупных распродаж, к которым все привыкли на фоне затоваренных складов, на российском авторынке уже не встретить. Зато отдельные модели до сих пор уступают в цене, причем иногда очень существенно. «Газета.Ru» выяснила, какие бренды продолжают завлекать покупателей скидками.

Geely, Belgee, Knewstar: кому положена выгода

Прямые скидки Geely касаются только гибридов и электромобилей. Так, на электрический кроссовер EX-5 и его гибридную версию EM-R в младшей комплектации дают 50 тыс. рублей. У EX-5 запас хода на электротяге – до 105 км, а последовательный гибрид способен проехать до 1 тыс. км без подзарядки.

Если сдать старую машину в трейд-ин, экономия вырастает до 150-200 тыс. рублей. По этой схеме бренд готов уступить и на других моделях: за Monjaro – от 150 тыс. рублей, за Okavango – 300-350 тыс., за Atlas – 90-190 тыс. рублей, все зависит от комплектации и марки сдаваемого авто.

Отдельно стоят Belgee и Knewstar. Первые получают скидки в 80-200 тыс. рублей лишь вместе с трейд-ином. Вторые дают прямую выгоду на купе-кроссовер Knewstar 001 – по сути, ребрендированный Geely Tugella с 2,0-литровым турбомотором в 200 или 238 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.

Максимум обещанных денег – 350 тыс. рублей – предусмотрен для «старого» Knewstar 001 2024 года. Более свежим машинам положено 120-150 тыс. рублей в зависимости от версии.

Chery и Wey: гибриды, седаны, минивэны

У Chery ассортимент заметно поредел, зато по оставшимся машинам дают неплохие выгоды. Флагманский гибридный Tiggo 9 с 2,0-литровым турбомотором на 245 л.с. и 8-ступенчатой АКП предлагают со скидкой 250 тыс. рублей. В результате кроссовер обходится в 4 млн рублей.

Седан Arrizo 8 подешевел сразу на 276 тыс. рублей без всяких условий. Достаточно приехать в салон и оформить покупку.

А вот Tenet прямых скидок не объявлял, но обещает 160-200 тыс. рублей за трейд-ин в зависимости от модели.

У Wey все чуть иначе: гибридный минивэн Wey 80, который стоит от 6,9 млн рублей, уценивается на 150 тыс. рублей без дополнительных условий. Сдав в зачет свой автомобиль, можно получить еще 300 тыс. рублей. Те же 300 тыс. за трейд-ин предусмотрены и для гибридных кроссоверов Wey 05 и Wey 07.

KGM: скидки до 1,3 млн рублей

Российский дистрибьютор корейского бренда KGM (бывший SsangYong) объявил о больших уступках еще весной 2026 года. В августе максимальная прямая скидка достигает 1,3 млн рублей на рамный семиместный внедорожник Rexton 2024 модельного года с 2,2-литровым дизелем.

Если брать Rexton 2025 года, выгода все равно внушительная: 900 тыс.-1 млн рублей.

Компактный Tivoli доступен со скидкой 100-350 тыс. рублей, Korando – 165-250 тыс. рублей, Torres – 450-950 тыс. рублей. Все определяется годом выпуска и комплектацией.

Пересчитываем на цену: самый доступный Korando стоит 3 млн рублей, а Torres – от 3,36 млн за передний привод и от 4,17 млн за полный.

VGV и Soueast: скидки выросли в августе

Белорусские кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus сейчас продаются с еще более заметными скидками, чем раньше. Речь идет о машинах 2024-2025 годов: семиместный U70 Pro длиной 4825 мм с базой 2800 мм оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с., а U75 Plus – двухлитровым двигателем на 199 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.

По данным сервиса CARgument, скидка на U70 Pro в комплектации Ultra с семью местами 2024 года в августе увеличилась на 225 тыс. рублей и достигла 425 тыс. рублей. С ее учетом такая машина стоит 2,37 млн рублей. На другие версии этой модели действует скидка от 380 тыс. рублей до 395 тыс. рублей. На все комплектации кроссовера U75 Plus действует скидка в 200 тыс. рублей.

У Soueast скидку на кроссовер S06 2026 года выпуска подняли со 150 тыс. до 250 тыс. рублей. Благодаря этому машину можно взять минимум за 2,85 млн рублей, причем это самая доступная модель марки в России.

Модель предлагается только в одной комплектации «Престиж». С передним приводом и 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) в паре с 6-ступенчатым роботом или с полным приводом, 1,6-литровым двигателем на 186 л.с. и классическим 8-ступенчатым автоматом.

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