Россияне стали чаще ремонтировать машины по ОСАГО

ЦБ: в России на 10% выросло число направлений на ремонт авто по ОСАГО

За первые семь месяцев 2026 года страховщики выдали на 10,4% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО , чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе ЦБ РФ. По данным Российского союза автостраховщиков, доля натурального возмещения в 2026 году достигла 5,3%, а в июне выросла до 7,7%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. На Чукотке доля ремонта увеличилась на 14,1 процентного пункта и достигла 17,4%. В Москве и Санкт-Петербурге она составила 9,3 и 10,2% соответственно.

Отмечается, что после дефицита автозапчастей и проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО.

«За рулем» уже рассказывал о том, как изменятся правила техосмотра.

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