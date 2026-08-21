Как проверить класс топлива на АЗС

Эксперт Архипов объяснил, как проверить класс топлива на заправке

По сути, для современного автомобиля выбор бензина давно не сводится к цифрам 92 или 95. Эксперт напомнил: ключевое значение имеет не только октановое число, но и экологический класс топлива. Рядовому водителю достаточно запомнить пару простых правил, чтобы обезопасить мотор.

Где искать информацию о топливе на АЗС

Полное обозначение топлива – наименование, марка и экологический класс – по правилам должно находиться в доступном для покупателя месте. Обычно информация висит в уголке потребителя, дублируется на топливораздаточном оборудовании и отражается в кассовом чеке. Проще говоря, выяснить, что именно вы заливаете в бак, можно еще до возникновения проблем с автомобилем.

Большинство водителей по привычке смотрят на крупные цифры 92, 95, 98 или 100. Но в нынешних условиях этого недостаточно. Если для машины принципиален экологический класс, нужно искать именно полное обозначение топлива и обращать внимание на индекс К5, К4, К3 или К2.

Когда маркировка кажется сомнительной или просто непонятной, надежный путь – попросить у продавца паспорт качества на конкретную партию. Такое право есть у любого покупателя: по действующим правилам продавец обязан предоставить заверенную копию документа о качестве. В паспорте перечислены изготовитель, данные о партии, нормативные и фактические показатели, сведения о соответствии и присадках.

В этой бумаге также можно найти, с какой нефтебазы пришла та или иная партия. И это принципиально: надпись «АИ-95» сама по себе не отвечает на вопрос, соответствует ли бензин К5. В общем-то, когда в обороте допускаются разные экологические классы, автомобилисту приходится привыкать читать обозначение топлива целиком.

Что делать, если экологический класс не указан

А если водитель уже подъехал к колонке и видит только привычное «АИ-95», а индекс найти не может? Заправляться наугад эксперт бы не стал. Правильнее обратиться к сотруднику заправки, уточнить полную марку топлива и при необходимости попросить паспорт качества текущей партии.

В случае, когда автомобилю нужен К5, вопрос должен звучать конкретно: «Это АИ-95-К5? Покажите, пожалуйста, паспорт качества на эту партию». Чек после такой заправки нужно сохранить – там отражается марка топлива. Если позже появятся претензии к качеству, он выступит одним из главных доказательств места и времени покупки.

Сам же экологический класс подтвердить удастся только лабораторным исследованием топлива: содержание серы, бензола и прочие нормируемые показатели на глаз не измеришь. На это в своем комментарии указал эксперт.

О том, какой бензин появился на АЗС, «За рулем» уже рассказал.

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