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В России появился конкурент грузовой Газели — что это за машина?

Белорусская марка Avior анонсировала в РФ Avior V90 в варианте шасси с кабиной

Пресс-служба бренда Avior сообщила о готовящемся старте продаж нового варианта коммерческого автомобиля Avior V90.

Это будет версия шасси с кабиной, созданная на основе совершенно новой рамы, которая адаптирована под широкий спектр надстроек. Avior V90 считается аналогом Ford Transit, в Европе эти машины известны как Maxus, а базируются они на архитектуре от китайской SAIC Motor. У нас в стране Avior V90 призваны составить конкуренцию Газелям и стать заменой более недоступным в РФ моделям – тем же Ford Transit, а также VW Transporter и др.

В России появился конкурент грузовой Газели — что это за машина?

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До этого у нас продавались фургоны, теперь же в линейку добавляется шасси. Габариты модификации составляют 6,2 x 2,52 x 2,32 м. Прием заказов на новинку уже открыт, а у российских дилеров бренда первые машины окажутся осенью 2026 года.

Ранее «За рулем рассказал», как обновленный Avior V90 доехал из Москвы в Питер.

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Источник:  Китайские автомобили
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