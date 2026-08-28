Ликсутов: новой модели работы с коммерческими перевозчиками исполнилось уже 10 лет

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности

Отправной точкой масштабного обновления городского транспорта стал 2015 год, когда всего за двенадцать месяцев устаревшие маршрутные такси полностью исчезли с улиц, уступив место комфортабельным автобусам разных классов.

Тогда же пассажирам стали доступны единые и удобные способы оплаты проезда, была введена система льгот для различных категорий граждан, появилось четкое расписание, а за техническим состоянием подвижного состава установили строгий контроль.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Сегодня коммерческие перевозчики столицы работают по госконтрактам, заключенным с Организатором перевозок, что позволило привести их парк к высокому стандарту Московского транспорта. Благодаря этому пассажиры совершают поездки на современных и удобных автобусах российского производства, пользуются льготами и четким, предсказуемым расписанием.

За 10 лет москвичи и гости столицы совершили 2,1 млрд поездок на автобусах коммерческих перевозчиков, из них 100 млн – с начала 2026 года. Переход на новую модель позволил сделать городской транспорт еще безопаснее и привлекательнее.

Жители все чаще выбирают его вместо автомобилей для поездок по городу, что также разгружает столичные улицы. Продолжаем развивать Московский транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

Сегодня парк коммерческих перевозчиков насчитывает порядка 1100 машин, и их обновление происходит планомерно в рамках государственных контрактов, заключенных с ГКУ «Организатор перевозок». Так, к началу лета этого года на 41 маршрут вышли 278 автобусов российского производства, и благодаря этому средний возраст техники снизился с 4,5 до 3,3 лет.

Из 138 маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками, 94 приходятся на автобусы большого класса.

Автобусы большого класса в парке исключительно отечественного производства – это модели ЛиАЗ-5292 и НефАЗ-5299, средний класс представлен ЛиАЗ-4292, а малый – ГАЗ A68R52. Все машины низкопольные, с широкими накопительными площадками, удобными сиденьями, USB-зарядками и медиаэкранами, что делает поездки максимально комфортными для всех категорий горожан.

В столице по госконтрактам с ГКУ «Организатор перевозок» сегодня работают четыре коммерческих перевозчика, обслуживающих 138 маршрутов, и их автобусы по уровню удобства и оснащения ничем не уступают транспорту городского оператора.

Начиная с 2015-2016 годов переход коммерческих перевозчиков на госконтракты позволил кардинально повысить качество обслуживания: подвижной состав привели к единым стандартам Московского транспорта, пассажиры получили возможность пользоваться льготами и унифицированными способами оплаты, а соблюдение расписания взяли под неусыпный контроль.

«За рулем» можно смотреть на YouTube