Volkswagen разрабатывает очаровательный маленький пикап

Пикап VW Tukan с двумя видами кабин и мягким гибридом появится уже в 2027–м

Volkswagen официально представил в Бразилии новый компактный пикап Tukan, который придет на смену долгожителю Saveiro.

Модель полностью разработана и собрана на местном заводе в штате Парана и нацелена на прямую конкуренцию с Fiat Strada – одним из самых популярных автомобилей в своeм классе.

Покупателям предложат два варианта кузова: практичную однокабинную версию для перевозки грузов и более вместительную двухкабинную, подходящую для семейных поездок.

Внешне Tukan выполнен в узнаваемом стиле современных кроссоверов VW: острые светодиодные фары, напоминающие европейский Tiguan, массивный черный бампер, рельефные колесные арки и вертикальные задние фонари. Базовая комплектация Robust отличается утилитарным дизайном, тогда как флагманская Extreme получила ярко-желтый окрас, темные легкосплавные диски и спортивную дугу.

Пикап VW Tukan

Технически новинка построена на адаптированной платформе MQB, знакомой по субкомпактному T-Cross, но с задней рессорной подвеской – такое решение повышает грузоподъемность. Заявлен 1,5-литровый турбомотор с мягкой гибридной системой, а также традиционные версии на обычном топливе. Прототипы прошли более 2 миллионов километров испытаний, подтвердив надежность конструкции.

Производство уже запущено, а первые поставки дилерам начнутся в первой половине 2027 года. Основными соперниками Tukan станут Fiat Strada и Chevrolet Montana – пикап создан именно для этого сегмента, и его появление обещает сделать рынок компактных грузовичков еще более насыщенным.

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