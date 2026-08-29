Осенний апгрейд: как не дать машине «утонуть» в лужах и ржавчине

Эксперт Авито Авто назвал 5 слабых мест машины, которые требуют проверки осенью

С приходом осени российских водителей ждут не только живописные пейзажи, но и серьезные испытания для их автомобилей.

О том, какие узлы требуют повышенного внимания, рассказал руководитель направления частных пользователей Авито Авто Андрей Тумкин.

Первым делом специалист советует придирчиво осмотреть кузов. Мельчайшие сколы на капоте и крыльях, незаметные летом, с наступлением дождей превращаются в очаги коррозии. Свежие повреждения можно обработать самостоятельно специальным карандашом, но если металл уже начал ржаветь, лучше сразу ехать в сервис. Для дополнительной защиты профессионалы рекомендуют покрытие твердым воском или керамикой.

Не менее важно оценить состояние шин, даже если до замены на зимнюю резину еще пара месяцев. Главный враг осенних дорог – аквапланирование, риск которого резко возрастает при глубине протектора менее 3-4 миллиметров. Хотя закон допускает 1,6 мм, эксперт настаивает: на мокрой трассе такая экономия может стоить управления автомобилем.

Кроме того, не стоит забывать о мелочах, от которых напрямую зависит видимость. Износившиеся стеклоочистители не только оставляют грязные разводы, но и могут исцарапать стекло. А если на поверхности образовался известковый налет от высохших капель, то в сумерках фары встречных машин будут создавать опасные блики. Спасти ситуацию помогут специальные очистители и своевременная замена «дворников».

Особое внимание – тормозной системе и оптике. Если колодки истерты до остатка в пару миллиметров, либо на дисках видны глубокие борозды, визит на СТО откладывать нельзя. Туда же стоит обратиться при запотевании фар, что говорит о разгерметизации. Полировка мутных рассеивателей и регулировка светового пучка не только сделают поездки безопаснее, но и спасут от недовольства встречных водителей. И последний штрих: не ждите заморозков, замените технические жидкости и прочистите дренажные каналы кузова, чтобы вода не скапливалась в порогах.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!