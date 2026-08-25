Новый Range Rover GT: британцы сделали то, чего от них не ждали

Кроссовер, похожий на седан: появились фото нового Range Rover GT

Автоиздание Carscoops.com опубликовало рендеры будущего Range Rover GT – модели, которой у британской марки еще никогда не было. По сути, это нечто среднее между кроссовером и седаном: кузов приподнят, но плавные линии выдают в нем скорее легковой характер. Подобный формат, впрочем, не уникален – вспомнить хотя бы Toyota Crown, которая тоже выглядит как приподнятый седан.

Как выглядит Range Rover GT

Передняя часть автомобиля, судя по рисункам, сохранит фирменный почерк: узнаваемая решетка радиатора, по бокам от которой стоят тонкие фары с привычной графикой. Гладкий бампер украшают вертикальные воздухозаборники – они сразу добавляют облику спортивных ноток.

Сбоку кузов выглядит намеренно просто, без вычурных штамповок. Зато низкая линия крыши, плавно перетекающая в корму, делает силуэт стремительным, даже когда автомобиль неподвижен.

Сзади внимание притягивают два узких светодиодных фонаря, разделенных черной вставкой с названием бренда. Никакой лишней мишуры – все в духе современного минимализма.

Интерьер и отделка салона

Над салоном британцы работали еще раньше и даже публиковали эскизы. По ним видно: внутреннее убранство тоже тяготеет к простоте, и вполне вероятно, что таким же оно перейдет в серию.

Внутри стоят четыре отдельных кресла – сразу понятно, что новинку готовят в премиальный сегмент. В отделке, помимо кожи, нашлось место хромированным деталям и вставкам из дерева.

Любопытная находка – цифровая приборная панель, вынесенная почти к стеклу. Рядом с ней расположился крупный тачскрин на центральной консоли. Визуально салон перекликается с недавним концептом Jaguar Type 01, так что некая преемственность внутри JLR явно прослеживается.

Электрическая платформа и мощность

Пока что технические подробности держатся в секрете. Известно лишь, что Range Rover GT построят на электрической платформе, а позже JLR планирует заняться и гибридной версией.

По предварительным данным, в базе будет два электромотора. Правда, инженеры не исключают, что для новинки возьмут агрегаты, уже анонсированные для Jaguar Type 01.

Напомним, что этот концепт, по словам представителей компании, способен развивать порядка 1000 лошадиных сил. Учитывая такой запас мощи, тестовые прототипы Range Rover GT обещают быть очень интересными.

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