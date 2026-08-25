Расходы россиян на новые машины установили рекорд в июле

«Автостат»: россияне потратили 2,51 трлн рублей на новые авто за 7 месяцев

По итогам семи месяцев 2026 года жители России потратили на новые автомобили 2,51 трлн рублей – на 22% больше, чем за тот же период годом ранее. Июль стал самым денежным месяцем: за один месяц на покупки ушло 424,2 млрд рублей. Данные опубликованы 24 августа в совместном исследовании агентства « Автостат» и компании «Газпромбанк Автолизинг».

В премиум-сегменте, включая люксовые марки, тоже заметное движение вверх. Продажи таких автомобилей в январе – июле подскочили на 26,7%, до 73 тыс. штук, а денежный объем составил 630 млрд рублей – плюс 26,8%. На массовые машины покупатели потратили втрое больше – 1 трлн 881,6 млрд рублей, правда, прирост скромнее: 10,8%. Продажи здесь выросли на те же 10,8%, достигнув 657,7 тыс. автомобилей.

Любопытно, что из всех производителей только китайские марки показали отрицательную динамику затрат. За семь месяцев на них потрачено 1 трлн 122,7 млрд рублей – на 7,2% меньше, чем годом ранее. Зато остальные заметно прибавили: японские – 259,3 млрд (+120,3%), отечественные – 597 млрд (+71,1%), европейские – 376,3 млрд (+46,4%).

Китайские машины по-прежнему лидируют по объему потраченных на них денег: их доля составляет 44,7%, хотя еще год назад этот показатель был на 14 процентных пунктов выше. По количеству проданных автомобилей лидерство также за брендами из КНР: 298,8 тыс. штук. Почти вплотную подобрались российские марки – 296,8 тыс. штук. Двум группам в сумме принадлежит 81,5% рынка. Эксперты связывают такое положение с появлением новых локальных брендов, построенных на базе китайских моделей, – например, Tenet, Jeland, Volga и Esteo.

Кроссоверы и внедорожники продолжают укреплять свое доминирование на рынке. За семь месяцев продано 540,5 тыс. таких машин, а затраты на них составили 2 трлн 54,9 млрд рублей. На долю SUV сейчас приходится 74% продаж в штуках и 81,8% – в деньгах. В прошлом году за аналогичный период показатели были скромнее: 68,3% и 77,7%. А вот автомобили B-класса теряют популярность, остальные сегменты пока довольствуются невысокими долями.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о старте продаж еще одного свежего кроссовера в России.

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