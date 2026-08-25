Женщины за рулем: статистика разбила миф об аварийности

В 2026–м дамы чуть чаще мужчин попадали в ДТП, но не стоит спешить с выводами

Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали аварийность на дорогах в текущем году и пришли к неожиданному результату.

Согласно данным по полисам ОСАГО, женщины попадают в дорожно-транспортные происшествия даже немного чаще, чем мужчины. Правда, нюанс заключается в том, что представительниц прекрасного пола за рулем в три-четыре раза меньше: всего 20% от общего числа водителей против 80% мужчин. При этом частота страховых случаев у женщин составила 1,96%, тогда как у мужчин – 1,73%. Разница минимальна и составляет лишь доли процента.

В «Согласии» подчеркивают, что в абсолютных цифрах мужчины, безусловно, лидируют по количеству аварий просто потому, что их на дорогах значительно больше. Однако если оценивать риски в процентном соотношении, то дамы с небольшим отрывом выходят вперед.

Та же тенденция сохраняется и в случае с тотальными ДТП, когда восстановление машины невозможно. Впрочем, в компании призывают не делить водителей по гендерному признаку. По данным опроса ВЦИОМ за прошлый год, 68% россиян вообще не считают пол критерием мастерства вождения, хотя каждый четвертый житель страны все же уверен, что мужчины управляют автомобилем лучше.

Страховщики уверены: куда важнее пола являются стаж, возраст, манера езды и мощность авто. Женщина с двадцатилетним безаварийным опытом будет гораздо надежнее новичка-мужчины, только получившего права.

Точно так же брутальный внедорожник под управлением опытного водителя может оказаться опаснее скромного хэтчбека в руках спокойной автоледи. Именно поэтому при расчете стоимости ОСАГО пол давно не учитывается. Индивидуальные коэффициенты и расширенный тарифный коридор позволяют оценивать реальный риск: платят меньше те, кто ездит аккуратно, а не те, кому «повезло» с паспортными данными.

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