JAC показал обновленный полноприводник — он может появиться в РФ

Компания JAC Group представила обновленный пикап Hantu на автосалоне в Чэнду

На 29-м Международном автосалоне в Чэнду компания JAC Group представила развитие пикапа JAC Hantu.

По сути машина осталась прежней, но интерьер полностью переработали: появились новая передняя панель, расширенная отделка мягкими материалами и рычаг переключения передач в авиационном стиле. Все остальное – силовая установка и подключаемый полный привод с электронным управлением, несколькими режимами движения и электронной блокировкой дифференциала – изменений не претерпели.

Нам представленный в Китае JAC Hantu интересен прежде всего тем, что это, по сути, обновленная версия хорошо известного в РФ пикапа JAC T9 – и его клона под названием Sollers ST9. Обе машины собираются в РФ на одной конвейерной линии в индустриальном парке УАЗ. Возможно, интерьерные изменения со временем перекочуют и в российские машины.

Ранее «За рулем» рассказал о старте продаж Sollers S9 – это фактически та же машина, но в кузове внедорожника.