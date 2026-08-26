В России резко вырос спрос на дизельные авто с пробегом: эти модели в топе

«Авто.ру»: спрос на дизельные авто с пробегом в августе вырос на 33%

В августе российская вторичка по дизельным автомобилям оживилась: спрос относительно июня подскочил на 33%. Предложение за месяц, наоборот, уменьшилось на 6%, зато средняя цена выросла на те же 6% и составила 3,2 млн рублей, сообщили в «Авто.ру».

Дизельные машины продолжают сохранять заметную долю на рынке б/у – в 2026 году на них приходится стабильно 12% всех объявлений. Средний возраст таких автомобилей лишь немногим превышает двенадцать лет.

Возрастная структура выглядит так: 27% предложений – авто от трех до семи лет, четверть – от десяти до четырнадцати, еще 21% – машины в возрасте 15-19 лет.

Немецкие, японские и корейские бренды

Почти половину всех дизельных объявлений (47,5%) формируют немецкие марки. Японские бренды довольствуются 16,5%, а корейские – 14%.

Среди отдельных моделей чаще всего в спросе фигурируют BMW 5-series, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg.

Если отфильтровать машины от трех до пяти лет, то в пятерке лидеров окажутся сразу три корейские модели. Однако верхние строчки по-прежнему удерживают BMW X5 и BMW 5-series, а компанию им составляют Hyundai Santa Fe, Kia Carnival и Hyundai Palisade.

Китайские модели и вторичная стоимость

Китайские производители на «дизеле» заметны только в сегменте новых автомобилей. Среди официально представленных на российском рынке брендов именно они формируют весь объем таких предложений.

Самый высокий спрос – у рамного внедорожника Haval H5: в июле он стоил в среднем 3,79 млн рублей. За ним идут пикапы Foton Tunland V9 (5,45 млн) и G9 (3,97 млн), а замыкают первую пятерку Haval H9 (4,9 млн) и JAC T9 (3,79 млн).

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