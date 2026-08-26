Не экономьте на топливе: эти детали ломаются первыми из–за дешевого бензина

Эксперт Плетнев: 6 деталей, которые ломаются первыми из–за дешевого бензина

Дешевый бензин – это лотерея, в которой автомобиль почти всегда оказывается в проигрыше. Директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев перечислил шесть узлов, которые принимают на себя основной удар от некачественного топлива.

«В первую очередь из-за некачественного бензина повреждаются свечи зажигания, топливные форсунки, фильтры, бензонасос, а также каталитический нейтрализатор и датчики кислорода», – пояснил эксперт.

На свечах из-за присадок и неполного сгорания быстро появляется нагар. Результат – пропуски зажигания и неустойчивая работа мотора на холостом ходу. Форсункам достается не меньше: смолы и примеси забивают их, распыл теряет точность, а в запущенных случаях детали вовсе перестают закрываться и начинают заливать цилиндры.

Топливный фильтр и насос забиваются взвесью и водой. Насосу приходится работать на пределе, что часто приводит к его поломке. Каталитический нейтрализатор и датчики кислорода, в свою очередь, страдают от серы и металлосодержащих добавок – из-за этого падает эффективность системы и появляются ошибки по выхлопу.

Специалист советует не гнаться за дешевизной на заправке. Лучше выбирать проверенные АЗС с репутацией: разница в цене на топливо не сравнится со счетами за ремонт форсунок, катализатора или всей топливной системы.

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