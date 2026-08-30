Фокус с пробегом — почему отдельные машины покупать не стоит

Эксперт Зиновьев отметил недостатки Ford Focus III с пробегом

Когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля, низкая цена часто оказывается ловушкой, и Ford Focus третьего поколения – яркий тому пример.

Эксперты не устают повторять: главная беда этой модели кроется вовсе не в кузове или возрасте, а в технической начинке, которая с годами превращается в настоящий финансовый кошмар.

Ford Focus III

И если вы присматриваетесь к этому автомобилю на вторичном рынке, особенно с пробегом за 200 тысяч километров, приготовьтесь к тому, что придется потратиться на ремонт.

Самый существенный минус Focus III – это роботизированная трансмиссия PowerShift, известная также как Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями. Именно она установлена примерно на половине всех предлагаемых экземпляров и снискала себе репутацию настоящего «убийцы сцеплений» и любимцы сервисменов.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Проблемы здесь начинаются практически сразу: течи сальников, разрушение демпфера, износ выжимного подшипника, сбои в блоке управления TCM – и это далеко не полный перечень. Но главные головные боли доставляют быстроизнашивающиеся вилки актуатора и сами сцепления, которые требуют замены с завидной регулярностью, превращая владение машиной в бесконечный круговорот визитов в автосервис.

В отличие от некоторых других марок, где этот же робот встречается в доработанных версиях, в исполнении Ford он оказался откровенно сырым и ненадежным.

Ford Focus III

Конечно, у Focus III есть и альтернативные варианты, но они тоже не обещают ничего хорошего. Гидромеханический автомат 6F35 ставится в пару с турбомоторами 1.5, которые, увы, славятся своей недолговечностью и редко доживают до 200 тысяч километров без серьезных вмешательств.

Получается, что даже если вы избежите робота, вы рискуете нарваться на проблемный двигатель. Единственным более-менее разумным выбором остается механическая коробка передач в сочетании с атмосферным мотором 1.6 – но такое исполнение встречается все реже.

Таким образом, Ford Focus III на вторичном рынке – это классический пример автомобиля, чья привлекательная цена обманчива.

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