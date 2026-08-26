Changan Hunter Plus с дизелем: практичный вариант для российских дорог
Китайский бренд Changan расширяет присутствие на российском рынке – теперь пикап Hunter Plus доступен не только в бензиновом исполнении, но и в дизельной версии.
Новинка адресована тем, кто видит в пикапе прежде всего надежный рабочий инструмент: с высокой грузоподъемностью, тяговитым мотором и готовностью к буксировке.
Бензиновый Hunter Plus позиционируется как бизнес-пикап: он ориентирован на дальние поездки, комфорт и плавность хода благодаря тихому двигателю и пружинной задней подвеске. Дизельная же модификация выводит модель на новый уровень – туда, где требуются выносливость, мощность и способность работать с тяжелыми прицепами.
Под капотом – 2,5-литровый турбодизель Isuzu стандарта Евро-5. Его максимальный крутящий момент достигает 400 Н·м уже с 1800 об/мин, что обеспечивает уверенную тягу на низких оборотах. В паре с мотором работает 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка ZF.
Задняя подвеска – на пятилистовых рессорах, рассчитанных на постоянные нагрузки: грузоподъемность пикапа составляет 975 кг. Клиренс – 231 мм, а на обеих осях установлены вентилируемые дисковые тормоза. Водитель может выбирать из пяти режимов движения (Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Внедорожный), а также пользоваться блокировкой заднего дифференциала и системами помощи на подъеме и спуске.
В дизельной версии заводская подготовка под фаркоп упрощает установку тягово-сцепного устройства. Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами – 2500 кг, а за курсовую устойчивость отвечает система стабилизации прицепа.
Внешне дизельный Hunter Plus можно узнать по черной дуге безопасности в кузове со встроенным стоп-сигналом.
О том, что у дизельных машин в России пик популярности, «За рулем» ранее рассказывал.
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