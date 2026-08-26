Changan Hunter Plus с дизелем: практичный вариант для российских дорог

Пикап Hunter Plus стал доступен в дизельной версии с турбомотором 2,5 л и 8АКП

Китайский бренд Changan расширяет присутствие на российском рынке – теперь пикап Hunter Plus доступен не только в бензиновом исполнении, но и в дизельной версии.

Новинка адресована тем, кто видит в пикапе прежде всего надежный рабочий инструмент: с высокой грузоподъемностью, тяговитым мотором и готовностью к буксировке.

Changan Hunter Plus

Бензиновый Hunter Plus позиционируется как бизнес-пикап: он ориентирован на дальние поездки, комфорт и плавность хода благодаря тихому двигателю и пружинной задней подвеске. Дизельная же модификация выводит модель на новый уровень – туда, где требуются выносливость, мощность и способность работать с тяжелыми прицепами.

Под капотом – 2,5-литровый турбодизель Isuzu стандарта Евро-5. Его максимальный крутящий момент достигает 400 Н·м уже с 1800 об/мин, что обеспечивает уверенную тягу на низких оборотах. В паре с мотором работает 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка ZF.

Задняя подвеска – на пятилистовых рессорах, рассчитанных на постоянные нагрузки: грузоподъемность пикапа составляет 975 кг. Клиренс – 231 мм, а на обеих осях установлены вентилируемые дисковые тормоза. Водитель может выбирать из пяти режимов движения (Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Внедорожный), а также пользоваться блокировкой заднего дифференциала и системами помощи на подъеме и спуске.

В дизельной версии заводская подготовка под фаркоп упрощает установку тягово-сцепного устройства. Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами – 2500 кг, а за курсовую устойчивость отвечает система стабилизации прицепа.

Внешне дизельный Hunter Plus можно узнать по черной дуге безопасности в кузове со встроенным стоп-сигналом.

О том, что у дизельных машин в России пик популярности, «За рулем» ранее рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно читать и в Телеграм