В России стартуют продажи пикапа с турбодизелем Isuzu

Пикап Changan Hunter Plus получил в России дизельную модификацию

Компания Changan расширила линейку пикапа Hunter Plus, добавив дизельную версию. Новинка получила 2,5-литровый турбодизель Isuzu. Уже на 1800 об/мин двигатель развивает максимальные 400 Нм, так что стартовать предстоит бодро.

Восьмиступенчатый автомат ZF работает в паре с мотором.

Задняя подвеска – пятилистовые рессоры, позволяющие нагружать автомобиль до 975 кг. Дорожный просвет при этом достигает 231 мм.

В базовое оснащение входят дисковые тормоза на обеих осях, а также сразу пять режимов движения: «Эко», «Комфорт», « Спорт», «Снег», «Внедорожный». Плюс – блокировка дифференциала и ассистенты для подъема и спуска.

Буксировка, габариты и сроки

Подготовка под фаркоп включает электрическую розетку, а максимальная масса прицепа составляет 2500 кг.

Визуально дизельную версию можно узнать по черной дуге безопасности со стоп-сигналом и светодиодными фарами.

Габариты пикапа таковы: длина – 5350 мм, ширина – от 1930 до 1980 мм, высота – от 1865 до 1895 мм. Колесная база – 3180 мм.

О сроках старта продаж, ценах и комплектациях пока ничего не сообщается.

О том, какие дизельные модели сейчас в тренде, «За рулем» уже рассказывал.

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