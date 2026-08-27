В России стартуют продажи пикапа с турбодизелем Isuzu
Компания Changan расширила линейку пикапа Hunter Plus, добавив дизельную версию. Новинка получила 2,5-литровый турбодизель Isuzu. Уже на 1800 об/мин двигатель развивает максимальные 400 Нм, так что стартовать предстоит бодро.
Восьмиступенчатый автомат ZF работает в паре с мотором.
Задняя подвеска – пятилистовые рессоры, позволяющие нагружать автомобиль до 975 кг. Дорожный просвет при этом достигает 231 мм.
В базовое оснащение входят дисковые тормоза на обеих осях, а также сразу пять режимов движения: «Эко», «Комфорт», « Спорт», «Снег», «Внедорожный». Плюс – блокировка дифференциала и ассистенты для подъема и спуска.
Буксировка, габариты и сроки
Подготовка под фаркоп включает электрическую розетку, а максимальная масса прицепа составляет 2500 кг.
Визуально дизельную версию можно узнать по черной дуге безопасности со стоп-сигналом и светодиодными фарами.
Габариты пикапа таковы: длина – 5350 мм, ширина – от 1930 до 1980 мм, высота – от 1865 до 1895 мм. Колесная база – 3180 мм.
О сроках старта продаж, ценах и комплектациях пока ничего не сообщается.
О том, какие дизельные модели сейчас в тренде, «За рулем» уже рассказывал.
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