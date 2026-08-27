Машины с пробегом за полгода подорожали на 4%

«Автостат»: в июле средняя цена б/у легкового авто в РФ составила 1,45 млн рублей

В июле 2026-го средняя цена подержанной легковушки в России достигла 1,448 млн рублей. Эти цифры получили аналитики « Автостата», готовившие очередной выпуск обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Еще в январе показатель держался на уровне 1,391 млн рублей. Прибавка за шесть месяцев – 57 тысяч, или 4%.

Кстати, вторичка дорожает уже третий месяц подряд – с мая. А в июле к июню цены подскочили еще на 11 тысяч рублей, что соответствует 0,7%.

Полная разбивка по маркам, моделям, годам выпуска и другим параметрам – в отчете агентства.

Цена рассчитана на основе предложений о продаже легковых автомобилей с пробегом без учета объемов реализации.

О том, какие дизельные машины с пробегом сейчас популярны, «За рулем» уже рассказывал.