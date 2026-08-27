В этих регионах самые большие судебные издержки по ОСАГО

РСА: в Новосибирской области зафиксирован максимум судебных издержек по ОСАГО

Лидером антирейтинга по судебным издержкам в страховании автогражданки оказалась Новосибирская область. Здесь на каждый рубль выплаты, присужденной судом, приходится 3,49 рубля штрафов, пеней и неустоек. Данные за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го обнародовал Российский союз автостраховщиков 26 августа.

Почти вплотную к лидеру подобрался Приморский край – там показатель составил 3,48 рубля. Замыкает тройку Республика Марий Эл с результатом 3,05 рубля. В десятку также попали Самарская и Тамбовская области, Адыгея, Амурская и Пензенская области, Мордовия и Бурятия – тут значения варьируются от 2,94 до 2,67 рубля.

В целом по стране на рубль страховой выплаты по суду приходится 2,06 рубля дополнительных расходов. По сравнению с прошлым аналогичным периодом этот уровень не сдвинулся. Как пояснил глава РСА Евгений Уфимцев, нынешний средний показатель выше двух рублей означает, что накладные судебные траты вдвое превышают сумму возмещения.

Уфимцев также затронул болезненную тему: страховщики зачастую не могут организовать ремонт поврежденных машин, особенно когда станции техобслуживания отказываются работать по договорам. Причины бывают разными – нехватка запчастей, невозможность уложиться в сроки, установленные законом об ОСАГО, или слишком почтенный возраст транспортного средства. В таких ситуациях, по словам главы союза, активизируются недобросовестные автоюристы, которые наживаются, злоупотребляя правами потерпевших.

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