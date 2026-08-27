Новейший Kia Seltos может добраться до России: чем удивила модель

В КНР начались продажи новой Kia Seltos по цене Лады Гранты

На китайском рынке появился новый Kia Seltos. Модель прошла локальную адаптацию и заметно отличается от версий для других стран. Самая доступная комплектация обойдется в 79 900 юаней, это примерно 992 тысячи рублей по нынешнему курсу.

Габариты кроссовера составляют 4460 миллиметров в длину, 1830 в ширину и 1640 в высоту. Колесная база – 2690 миллиметров. При этом под капотом базовой версии трудится атмосферный мотор объемом 1,5 литра, выдающий 115 сил в паре с вариатором. В более дорогих исполнениях появляется турбодвигатель того же объема, но с отдачей целых 200 лошадиных сил. Работает он с 8-ступенчатым автоматом. Такое сочетание – настоящая находка: на других рынках Seltos подобными характеристиками не балует.

Между прочим, водительское кресло в этом автомобиле оснащено вентиляцией, а передние сиденья – подогревом и электроприводом. Между ними разместилась беспроводная зарядка для смартфона. Руль тоже подогревается. В интерьере есть несколько крючков и крепежей, чтобы зафиксировать багаж.

Отдельного внимания заслуживает полуавтономное управление второго уровня, которое объединяет 20 функций. Среди них – системы удержания в полосе, предотвращения лобового столкновения, мониторинга мертвых зон и ассистент для движения по магистрали. Вдобавок машину оснастили камерами кругового обзора.

KIA Seltos

О ценах на необычный кроссовер Volvo «За рулем» уже рассказывал.

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