В Россию привезли необычный кроссовер Volvo: называем цены

В России начались продажи кроссовера Volvo EX90 за 13,9 млн рублей

«Параллельные» электрокроссоверы Volvo EX90 доехали до российских дилеров. Первые живые машины уже в Москве – их привезла структура Volvo Car M1. Цены, по информации компании, стартуют от 13,9 млн рублей.

На машину можно оформить рассрочку – для «параллельных» авто это вообще редкость. Правда, условия кусаются: нужно сразу внести 80% стоимости, а остаток погасить в течение года.

Дилер дает локальную гарантию сроком 12 месяцев. Как сообщил представитель фирмы, «покрывает она все возможные неисправности».

Раньше некоторые ретейлеры предлагали привезти EX90 только под заказ. Однако сейчас найти его у других продавцов, по сути, не удалось.

Характеристики и оснащение Volvo EX90

Под капотом – полный привод и два электромотора, которые в сумме выдают 408 л.с. Интересно, что коэффициент аэродинамического сопротивления у кроссовера – 0,29.

Volvo EX90

Запас хода на одной зарядке достигает 600 км. Разгон до сотни занимает 5,9 секунды, а благодаря быстрой зарядке батарею можно пополнить с 0 до 80% всего за полчаса.

Внешне EX90 очень похож на XC90, хотя по габаритам его превосходит. Салон трехрядный, а физических кнопок в нем почти нет – функции переложили на многочисленные сенсоры.

У дилера машина представлена в единственной «средней» комплектации Plus. В нее входят панорамная крыша, камеры кругового обзора, четырехзонный климат-контроль и ворох водительских ассистентов. Между прочим, есть и любопытная система, которая напоминает о ребенке или питомце, оставленном в машине.

Volvo EX90

Покупка машины с пробегом вообще таит сюрпризы — о них «За рулем» уже рассказывал.

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