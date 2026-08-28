Страховщики заявили о снижении рентабельности каско

Порватов: сборы по каско в 2025 году выросли на 4,8%, а выплаты — на 31,6%

Российский рынок автострахования все дальше уходит от привычной модели. По крайней мере для самих страховщиков. Замдиректора департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов заявил, что прибыль от самих страховых операций практически обнулилась, и компании все больше живут за счет инвестиций. Такое заявление он сделал в эфире радио «Комсомольская правда», а 26 августа его распространила пресс-служба ВСС в Telegram-канале.

Цифры за 2025 год действительно показательные. Сборы по каско подросли всего на 4,8%, тогда как выплаты взлетели на 31,6%. При таком разрыве рентабельность неизбежно падает, а тарифы, наоборот, начинают ползти вверх. Кстати, и среда вокруг не слишком благосклонна: продажи новых легковых автомобилей в прошлом году сократились, выдача автокредитов просела почти на треть, зато стоимость машин, запчастей и ремонта продолжает увеличиваться.

Спрос на каско, правда, все еще наблюдается, но его структура меняется. Клиенты все чаще уходят в эконом-сегмент: выбирают полисы с франшизой или мини-каско, то есть продукты с усеченным покрытием. По сути, люди хотят сэкономить, даже понимая, что защита будет неполной.

«В целом рынок страхования демонстрирует следующую тенденцию: доходы непосредственно от страховых операций стремятся к нулю, а страховщики в большей степени зарабатывают на инвестициях. Это касается и моторного страхования – ОСАГО и каско», – отметил Порватов.

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