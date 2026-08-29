524 л.с., новый салон: представлена обновленная версия популярного пикапа JAC T9

JAC показала гибридный пикап Hantu на базе T9 на автосалоне в Чэнду–2026

На международном автосалоне в китайском Чэнду, который прошел в этом году, компания JAC устроила премьеру пикапа Hantu. По сути, это глубоко обновленная версия хорошо знакомого россиянам JAC T9, и теперь стало понятно, чем именно новинка отличается от предшественника.

Флагманский T9 вышел на российский рынок в 2024 году. А с октября 2025-го к нему присоединился локализованный вариант Sollers ST9. Обе машины, кстати, собирают в Ульяновске – на индустриальной площадке УАЗа.

Кузов исходной модели вытянут на 5330 мм при колесной базе 3110 мм, а грузовой отсек имеет размеры 1520 х 1590 х 470 мм. Под капотом может стоять два разных мотора: 2,0-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 224 л.с. с моментом 390 Нм либо турбодизель аналогичного объема, выдающий 163 л.с. и 410 Нм. В обоих случаях работает 8-ступенчатый автомат, а привод – Part-Time с жестко подключаемым передком.

Гибридная установка H-Power и запас хода

Полные технические характеристики нового Hantu китайцы на салоне раскрывать не торопились. Зато известно, что пикап получит подзаряжаемую гибридную систему H-Power в составе 2,0-литрового турбомотора и пары электромоторов. Суммарная отдача такого «дуэта» достигает 524 л.с., а крутящий момент – 1000 Нм.

Модель также оснастили интеллектуальным полным приводом с электронным управлением и блокировкой дифференциала задней оси. Дальность хода на одной заправке с подзарядками, как обещают, составит около 1000 км. При этом пикап способен буксировать прицеп массой до 3500 килограммов.

Внешность и новый интерьер

Снаружи Hantu очень похож на T9: здесь и массивные бамперы, и пластиковые накладки на колесных арках, и крупная решетка радиатора с черными горизонтальными прутьями и синим логотипом JAC. Главная «фишка» экстерьера – характерная трехъярусная светодиодная оптика. В целом же облик остался прежним, чего не скажешь о салоне.

Внутри – два ряда сидений, зато передняя консоль полностью новая. Ее венчает 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, под которым разместилась небольшая панель с физическими кнопками. Раньше в T9 стоял 10,4-дюймовый тачскрин портретной ориентации. Мягкие материалы покрывают около 70% отделки, а цветовых решений два: полностью черное и каштаново-коричневое.

На разделительном тоннеле появились беспроводная зарядка для смартфона и крупный селектор КП в авиационном стиле. Вместо прежней шайбы управления полным приводом – хромированные «тумблеры». Обновили и руль, а вот цифровая «приборка» стала больше: 10,25 дюйма вместо прежних семи.

JAC T9

Цены на JAC T9 и Sollers ST9 в России

Сейчас пикап JAC T9 продается у нас в трех комплектациях. Две бензиновые стоят 3 719 000 и 3 759 000 рублей без учета скидок, дизельная – 3 819 000 рублей. Локализованный Sollers ST9 доступен в двух бензиновых исполнениях: за 3 558 000 и 3 635 000 рублей.

О планах китайских автогигантов по расширению в Европе «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!