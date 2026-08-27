АКП, 4х4, сборка УАЗа — начались продажи внедорожника российского бренда
Пикапы Sollers ST8 (СТ8) с автоматической коробкой передач поступили официальным дилерам бренда – цена от 3 200 000 рублей без учета выгод.
Версия оснащается таким же 2-литровым бензиновым турбомотором (224 л.с., 390 Нм), какой ставят на флагманские Sollers ST9, в паре с классической 8-ступенчатой АКП, имеющей функцию ручного переключения передач. В арсенале сохранились полный привод Part-time, механическая блокировка заднего дифференциала и дорожный просвет 210 мм. При грузоподъемности 900 кг машина имеет грузовой отсек 1520 х 1520 мм с защитным покрытием и бортами высотой 470 мм.
Сборка Sollers ST8 ведется в парке новых технологий «Соллерс», находящемся на территории индустриального комплекса УАЗа. Новую модификацию покупателям предложат в двух комплектациях с обновленным интерьером: «Люкс» и «Премиум». У обеих есть ABS, ESC, HHC (старт в гору) и две подушки безопасности.
Sollers ST8, базовое оснащение (комплектация «Люкс»):
- светодиодная оптика,
- подогреваемые зеркала с электрорегулировкой и складыванием,
- электроусилитель руля,
- круиз-контроль,
- отделка салона из экокожи,
- подогрев передних сидений,
- климат-контроль,
- мультимедиасистема 10,4"
- камера заднего вида,
- передние и задние парктроники.
Комплектация «Премиум» дополнительно оснащается системой камер кругового обзора и люком в крыше с электроприводом.
А что с ценами? Базовая версия «Люкс» стоит 3 200 000 рублей, верхняя «Премиум» – 3 300 000 рублей, но через трейд-ин или лизинг можно скинуть 150 тысяч. Машины уже есть в доступе у дилеров и на онлайн-витрине на сайте производителя.
Ранее «За рулем» рассказал, что Solles запустил личный кабинет автовладельца.
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