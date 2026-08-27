АКП, 4х4, сборка УАЗа — начались продажи внедорожника российского бренда

Компания «Соллерс» запустила в продажу пикап Sollers ST8 с коробкой-автоматом

Пикапы Sollers ST8 (СТ8) с автоматической коробкой передач поступили официальным дилерам бренда – цена от 3 200 000 рублей без учета выгод.

Версия оснащается таким же 2-литровым бензиновым турбомотором (224 л.с., 390 Нм), какой ставят на флагманские Sollers ST9, в паре с классической 8-ступенчатой АКП, имеющей функцию ручного переключения передач. В арсенале сохранились полный привод Part-time, механическая блокировка заднего дифференциала и дорожный просвет 210 мм. При грузоподъемности 900 кг машина имеет грузовой отсек 1520 х 1520 мм с защитным покрытием и бортами высотой 470 мм.

Сборка Sollers ST8 ведется в парке новых технологий «Соллерс», находящемся на территории индустриального комплекса УАЗа. Новую модификацию покупателям предложат в двух комплектациях с обновленным интерьером: «Люкс» и «Премиум». У обеих есть ABS, ESC, HHC (старт в гору) и две подушки безопасности.

Sollers ST8, базовое оснащение (комплектация «Люкс»):

светодиодная оптика,

подогреваемые зеркала с электрорегулировкой и складыванием,

электроусилитель руля,

круиз-контроль,

отделка салона из экокожи,

подогрев передних сидений,

климат-контроль,

мультимедиасистема 10,4"

камера заднего вида,

передние и задние парктроники.

Комплектация «Премиум» дополнительно оснащается системой камер кругового обзора и люком в крыше с электроприводом.

А что с ценами? Базовая версия «Люкс» стоит 3 200 000 рублей, верхняя «Премиум» – 3 300 000 рублей, но через трейд-ин или лизинг можно скинуть 150 тысяч. Машины уже есть в доступе у дилеров и на онлайн-витрине на сайте производителя.

Ранее «За рулем» рассказал, что Solles запустил личный кабинет автовладельца.