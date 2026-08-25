Sollers запустил личный кабинет для владельцев автомобилей

Личный кабинет владельца автомобиля Sollers облегчит запись на сервис

Компания « Соллерс» объявила о запуске личного кабинета владельца автомобиля на официальном сайте производителя.

Чтобы добавить свою машину в кабинет, нужно указать VIN-номер. Можно работать как с отдельным автомобилем, так и с крупными автопарками: физлица регистрируются через почту, юридические – через ИНН. Обещают, что в кабинете будет доступен весь спектр сервисных услуг в режиме реального времени. По идее, это должно ускорить сервисные процессы и сделать процесс пользования машиной более удобным.

Какая информация будет доступна владельцу в личном кабинете? Пробег, срок действия гарантии, полная история обслуживания и перечень всех сервисных работ. Важно, что предусмотрели онлайн-запись на ТО и ремонт в конкретный дилерский центр.

Кроме того, если машина уже находится в сервисе, личный кабинет отобразит статусы выполняемых работ и подгрузит калькулятор стоимости обслуживания. Отдельная вкладка посвящена доступным сервисным контрактам и выбору аксессуаров. В компании отмечают, что личный кабинет будет бесплатным для всех владельцев машин Sollers.

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