Россияне не спешат покупать эту модель Changan

Китайские автомобили: российские продажи Changan Lamore упали до минимума

Китайский лифтбек Changan Lamore не пользуется у российских покупателей популярностью, свидетельствует свежая статистика.

В июле на российский учет встал лишь один Changan Lamore, сообщает источник со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо». Интересно, что с начала года умеренный спрос на модель все же был: за все семь месяцев 2026-го регистрацию прошли 395 экземпляров Lamore. Источник предполагает, что падение объема связано с переходом лифтбека в семейство Uni и переименованием в Uni-L.

Однако машин под новым названием в статистике пока нет вовсе, отмечает автор публикации. При этом в наличии машины имеются: официальный российский сайт линейки Uni отображает 23 лифтбека Uni-L, из которых восемь снабжены пометкой «в пути». Напомним, Lamore поставляется из Китая, это лифтбек длиной 4770 мм (база – 2765 мм), под капотом которого 1.5 турбо (181 л.с.) в паре с роботом. Багажник неплох (520 л), а вот клиренс скромный: всего 128 мм. Цены – от 2 930 000 рублей.

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