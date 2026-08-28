Отличается ли стоимость ОСАГО для «китайцев» и других иномарок

«Сравни»: средняя стоимость ОСАГО на китайские автомобили в июле выросла на 27%

В июле 2026 года средняя цена полиса ОСАГО для китайских автомобилей достигла 8310 рублей – прибавка за год составила 27%. Оценку 27 августа предоставили «Известиям» эксперты финансового маркетплейса «Сравни». При этом по цене полиса китайские марки почти не отличаются от прочих зарубежных: там средняя страховая премия – 8030 рублей.

Самые популярные китайские модели по ОСАГО

Лидером по числу оформленных полисов среди «китайцев» стал Haval Jolion. В среднем, его владельцы отдавали за ОСАГО 8540 рублей. Вторым по популярности оказался Chery Tiggo 7 Pro Max – 7754 рубля, на третьем месте расположилась Omoda C5 с показателем 8427 рублей. Замыкают десятку Geely Monjaro (9182 рубля), Geely Coolray (9168 рублей), Chery Tiggo 4 (8184 рубля), Geely Atlas (7800 рублей), Haval F7 (7866 рублей), Chery Tiggo 4 Pro (7928 рублей) и Haval M6 (7199 рублей).

В «Сравни» обратили внимание, что внутри этой десятки самые высокие премии платят собственники Geely Monjaro и Geely Coolray. У Monjaro повышенная цена во многом объясняется мощным мотором – автомобиль считается одним из самых мощных бензиновых кроссоверов марки в России. Для Coolray причиной служит совокупность факторов, в том числе страховой профиль его водителей.

На деле разброс цен между разными моделями оказывается еще заметнее. В июле самые дорогие полисы оформляли на Changan Uni-V – в среднем 11,7 тыс. рублей. Далее в антирейтинге идут LiXiang L7 (11 тыс. рублей), Changan Uni-T (10,5 тыс.), Omoda S5 (9822 рубля) и Jetour X70 Plus (9780 рублей). Правда, высокая цена вовсе необязательно привязана к характеристикам машины: большое значение имеют возраст водителя, его стаж и история страхования, напомнили в «Сравни».

Зато самые доступные полисы нашлись у подержанных моделей, снятых с продажи в России больше десяти лет назад. В топ-5 попали сразу три Great Wall: Hover (6175 рублей), Hover H3 (6526 рублей) и Hover H5 (6625 рублей). Компанию им составили Chery Amulet (6214 рублей) и Geely MK (6770 рублей). Доля безаварийных водителей среди хозяев китайских машин в июле 2026-го, как подсчитали в «Сравни», достигла примерно 89%.

О том, почему каско стало приносить страховщикам меньше прибыли, «За рулем» уже рассказывал.

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