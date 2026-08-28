Покупаете зимние шины? Как не нарваться на подделку

Эксперт Пархомчук назвал главные признаки некачественных и поддельных шин

Скоро автомобилисты начнут готовить машины к холодам, и на рынке шин традиционно вспыхнет ажиотаж. Вместе с ним активизируются и торговцы контрафактом. Как же отличить качественную покрышку от подозрительно дешевой или откровенной подделки? На этот вопрос «Газете.Ru» ответил Александр Пархомчук, руководящий группой техподдержки в шинной компании Ikon Tyres.

«Первый и самый надежный способ проверки подлинности шин – государственная система маркировки "Честный знак". Достаточно установить на смартфон одноименное приложение и навести камеру на QR-код с заводской этикетки. Система покажет точный бренд, страну производства и дату выпуска. Добросовестные производители снабжают кодом каждую шину и строго контролируют качество нанесения маркировки. Если кода нет или он не считывается – это повод насторожиться. Покрышка может оказаться поддельной», – пояснил эксперт.

Но одной лишь цифровой проверки мало. Пархомчук советует внимательно осмотреть весь комплект: на шинах не должно быть порезов, проколов, вмятин или следов деформации. У свежих зимних моделей глубина протектора обычно варьируется в пределах 8-10 мм. Меньшие показатели настораживают: либо шина уже была в употреблении, либо перед вами контрафакт.

Отдельное внимание эксперт рекомендует уделить шипованным вариантам. На качественном изделии ошиповка выполнена на современном оборудовании: все шипы сидят ровно, в каждом посадочном гнезде. Пустые отверстия или криво посаженные шипы – веская причина отказаться от покупки.

Пархомчук напомнил и о гарантии: солидные бренды всегда предлагают четкие условия. Перед приобретением стоит уточнить, какая сервисная поддержка предусмотрена – это надежная защита на случай брака или проблем в эксплуатации.

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