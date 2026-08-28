АВТОВАЗ раскрыл секрет мягкой панели Лада

АВТОВАЗ объяснил роль мягкой панели LADA в шумоизоляции и работе подушки

Как выяснилось, мягкая передняя панель в LADA отвечает не только за приятные тактильные ощущения. От ее конструкции зависят шумо– и виброизоляция салона, а также правильное срабатывание пассажирской подушки безопасности.

Внутри панели приборов скрыт вспененный материал толщиной примерно в сантиметр. По словам «АВТОВАЗа», такая прослойка заметно снижает шум и вибрации, так что мягкость тут далеко не единственная задача.

Сверху панель покрыта материалом с тиснением, который, как уверяет производитель, стойко переносит царапины и истирание. Заодно это помогает дольше сохранять опрятный вид машины. Поверхность, кстати, не бликует и легко отмывается: достаточно протереть ее влажной микрофиброй.

Зачем нужна мягкая панель в LADA

Отдельная инженерная задача – пассажирская подушка, спрятанная в верхней части панели. Чтобы в критический момент она раскрылась правильно, зону выхода заранее перфорируют. Правда, следы этой обработки не должны бросаться в глаза.

Способ перфорации, между прочим, зависит от конкретной модели. Где-то LADA получают лазерную обработку, а где-то материал прорезает специальный резак. В компании подчеркивают: эта тонкая работа выполняется полностью автоматически.

В основе современной панели лежит жесткий пластиковый каркас. Поверх него идет слой пены, а завершает все покрытие, которое в «АВТОВАЗе» называют «кожей». Процесс производства включает несколько этапов: материалы расплавляют при высокой температуре, и при сборке необходимо строго выдерживать геометрию детали и зазоры.

Как устроена и как создается панель

Вообще, мягкие панели применялись еще на заре LADA – с ними выпускали «Жигули» и Нивы. Позже в автомобильной моде распространился жесткий пластик, но сейчас популярность снова завоевывают soft-touch и soft-look, то есть материалы «мягкие на ощупь» и «мягкие на вид».

Ранее «За рулем» рассказывал, что Geely показала салон гибридного Monjaro и его платформу.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!