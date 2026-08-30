В продажу вышел отечественный пикап с турбомотором и автоматом

Sollers начал в России продажи пикапа ST8 с новым турбомотором и АКПП

В России официально начались продажи Sollers ST8 с бензиновым турбомотором и автоматической коробкой передач. Покупателям предложат две комплектации – «Люкс» и «Премиум», обе с обновленным интерьером.

Под капотом – двухлитровая бензиновая «турбочетверка», выдающая 224 л. с. и 390 Нм крутящего момента. Причем этот агрегат уже знаком по флагманскому пикапу Sollers ST9. В пару мотору отдали восьмиступенчатую гидромеханическую АКПП с возможностью ручного выбора передач.

Трансмиссия – подключаемый полный привод Part-time, дополненный механической блокировкой заднего дифференциала. Дорожный просвет – 210 мм. В компании такую связку называют залогом внедорожной уверенности.

Производство и оснащение

Модель выпускают в ульяновском парке новых технологий «Соллерс». Доля российских компонентов высокая: раздаточная коробка, блоки управления и элементы систем безопасности. Кузовные детали выполнены из оцинкованного металла.

«Люкс» радует неплохим оснащением: светодиодная оптика, электроусилитель руля, круиз-контроль, климат, кожаная отделка и подогрев передних сидений. Зеркала умеют складываться и обогреваться. Мультимедийная система с 10,4-дюймовым экраном поддерживает подключение внешних устройств, к тому же есть задняя камера и парктроники спереди и сзади.

Sollers ST8

Топовая «Премиум» добавляет систему кругового обзора с камерами на 360 градусов и электрический люк в крыше. Остальное оснащение сохраняется. За это просят на 100 000 рублей больше.

Безопасность, кузов и стоимость

В базовый набор безопасности входят ABS, ESC, помощь при старте на подъеме HHC и фронтальные подушки для водителя и переднего пассажира. Электроника подстрахует и в городской суете, и на грунтовке.

Грузовая платформа имеет размеры 1520 × 1520 мм, высота бортов – 470 мм. Отсек оборудован защитным покрытием. Грузоподъемность пикапа составляет 900 кг.

Sollers ST8

Версия «Люкс» оценена в 3 200 000 рублей. «Премиум» обойдется в 3 300 000. Между прочим, следом за этим пикапом Sollers готовит рамный внедорожник S9: его сертификация уже завершена, а выход на рынок намечен на четвертый квартал. Предусмотрены пяти– и семиместные версии, а в гамме двигателей будет тот же турбированный мотор, что теперь появился у ST8.

Ранее «За рулем» рассказывал о появлении в России мощных кроссоверов Renault.

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